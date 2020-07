Her er hele listen: Så mange har søgt en studieplads i Nordjylland

NORDJYLLAND:7674 har netop fået et tilbud i deres Eboks om en studieplads på en videregående uddannelse i Nordjylland

Det er 350 flere end sidste år.

I listen herunder kan du se, hvor mange ansøgninger, uddannelserne har fået. Du kan også se, hvor mange de har optaget - og hvor højt et snit, man skulle have for at blive optaget.

Det er dog ikke alle uddannelser, der har en adgangskvotient og mange melder endda om ledige pladser.

Professionshøjskolen UCN

Her finder man professionsuddannelser som pædagog og jordemoder. Man finder også erhvervsakademiuddannelser som finansøkonom og designteknolog:

Aalborg Universitet

Erhvervsøkonomi er den enkelte universitetsuddannelse, der optager flest. Men Aalborg Universitet byder også på mange mindre uddannelser:

Martec

To maritime uddannelser byder velkommen til nye studerende i Frederikshavn:

Erhvervsakademi Dania

Hobro er en mindre afdeling af Erhvervsakademi Dania, hvor man kan læse tre forskellige uddannelser: