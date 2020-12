Her er hvad du skal vide fra presse-mødet: Storcentre og butikker lukkes

DANMARK:Onsdag aften blev der holdt pressemøde i Statsministeriet. Og her præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) nye, omfattende restriktioner på grund af den stigende coronasmitte:

- Situationen omkring corona er desværre meget alvorlig. Mere end 22.000 er konstateret smittet den seneste uge mod 15.000 ugen før. Det hører med, at flere bliver testet, men vi kan desværre se, at flere bliver testet positiv. Vi er nu gået i risikoniveau 4, som er det næsthøjeste niveau.

De nye restriktioner

- Vi skal have aktiviteten i samfundet yderligere ned. Derfor indfører vi yderligere restriktioner nu, der gælder til efter nytår. Vi gør det, fordi vi snart skal fejre jul og står over for januar og februar, som myndighederne forventer, kan blive de hårdeste i pandemien, siger Mette Frederiksen.

På grund af smittesituationen lukker alle storcentre fra torsdag, mens liberale erhverv som frisører og fysioterapeuter lukker fra mandag.

- Danmark lukket reelt 25. december

Statsminister Mette Frederiksen tilføjer på pressemødet:

- Fra fredag den 25. december og til 3. januar vil Danmark reelt være lukket ned.

Det betyder også, at al detailhandel - undtagen supermarkeder, fødevarebutikker og apoteker - skal lukke ned.

Læs mere om restriktionerne her: * Storcentre skal lukke fra torsdag 17. december, hvilket sker midt i julehandlen, hvor mange mangler at købe gaver. * Fra julenat indføres en komplet nedlukning af detailhandlen med undtagelse af apoteker, fødevarebutikker og supermarkeder. Det kommer til at gælde fra midnat natten til 25. december. * Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri. * Liberale erhverv som frisører, massører, tatovører og køreskoler lukker fra mandag den 21. december. * Fra 17. december lukker alle udvalgsvarebutikker som for eksempel byggemarkeder og boligforretninger over 5000 kvadratmeter. Fra 25. december lukker de udvalgsvarebutikker, som er under samme antal kvadratmeter. * 0. ? 4.-klasse sendes hjem fra skole og pasning, og det samme gælder elever på efterskoler og højskoler. Det gælder også SFO og klubtilbud. Det sker fra mandag den 21. december. * Reelt er mange elever dog allerede gået på juleferie på det tidspunkt. Der vil være mulighed for nødpasning. * Tiltagene gælder frem til 3. januar. * Der gælder fortsat øvrige nationale tiltag til og med 28. februar 2021. Det er eksempelvis anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud og krav og opfordringer om brug af mundbind og visir. * Flere sundhedseksperter har anbefalet at begrænse borgernes bevægelsesfrihed og for eksempel lukke Storebæltsbroen. Men restriktioner af juletrafikken er ikke en del af tiltagene. Kilde: Sundhedsministeriet. /ritzau/ VIS MERE

Julen kan fortsat holdes med maksimalt 10 personer. Men det skal ikke ses som en opfordring til at samles 10 personer, siger statsminister Mette Frederiksen.

Ingen stop for juletrafik

Der sker ikke begrænsninger af juletrafikken, så folk kan fortsat rejse tværs over landet, når de vil fejre jul sammen.

Hele landet er ramt af coronavirus, så det vil ikke have den store betydning at lukke for trafikken mellem landsdelene, vurderer regeringen.

Julegudstjenester vil fortsat kunne gennemføres, så længe man overholder restriktionerne.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, mener, at folkekirken er god og "kreativ" i forhold til at holde gudstjenester på måder, som ikke spreder smitten. Det nævnte han på onsdagens pressemøde.

Markant anderledes nytårsaften

Om nytåret siger Mette Frederiksen:

- Vi opfordrer til, at man holder en markant anderledes nytårsaften, end man plejer at gøre.

- Nytårsaften plejer at være en glædelig begivenhed, men hvis nogen holder nytårsfest, risikerer vi, at man sætter det over styr.

I næste uge vil der komme en udmelding om, hvad situationen mere præcist får af betydning for nytårsfejringen i år.

- Myndighederne arbejder videre, hvad angår selve nytårsaften. Det vi siger i dag om de generelle restriktioner, er det, vi forventer frem til 3. januar.

- Der kan altid opstå en situation, hvor der er noget, vi ikke har taget højde for. Men vores forventning er, at det her vil gøre sig gældende frem til 3. januar, siger Mette Frederiksen.