Her er listen: Disse nordjyske arrangementer er påvirket af corona-smittefaren

NORDJYLLAND:For at begrænse udbredelsen af coronavirus opfordrer de danske myndigheder til, at alle arrangementer med over 1000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.

Anbefalingen gælder i første omgang resten af marts. Det oplyste statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fredag middag.

NORDJYSKE Medier har kendskab til, at følgende arrangementer er aflyst eller afvikles uden tilskuere:

Musik:

P3 Guld afvikles som planlagt i Musikkens Hus i Aalborg lørdag 28. marts, men det bliver uden publikum.

Sport:

* DGI Nordjylland Gymnastik & Fitness oplyser, at de to gymnastikopvisninger i Farsø og Østervrå i denne weekend er aflyst

* Superliga, fodbold: Søndagens kamp mellem AaB og Lyngby afvikles som planlagt men uden tilskuere.

* Superliga, fodbold: Søndagens kamp mellem Hobro IK og Esbjerg afvikles som planlagt men uden tilskuere.

Andre arrangementer:

* Kommunernes Landsforening (KL) aflyser det Kommunalpolitisk Topmøde. Det skulle være fundet sted i Aalborg Kongres & Kultur Center 19.-20. marts 2020.

