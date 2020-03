Her er listen: Disse restauranter forsøger sig med takeaway

Selv om mange nordjyder mest er hjemme for tiden, så er der kommet ekstra godt gang i salget af takeaway.

Mange restauranter er ikke som sådan vant til at levere mad ud af huset, men for tiden er flere hoppet ud i det for at sikre noget omsætning.

Tip os på jk55@nordjyske.dk, hvis du vil med på listen. Opdateres løbende.