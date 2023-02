Her er lønnen steget mest de seneste 10 år

NORDJYLLAND:Hvor tjener lønmodtagerne mest? Og hvor er den disponible indkomst steget mest over de seneste 10 år? De tal har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd trukket fra registerdata hos Danmarks Statistik og analyseret på.

Og analysen har givet en konklusion, der siger, at "der er en overordnet tendens til, at kommunerne med høje gennemsnitsindkomster i 2011 også har haft højere indkomstfremgang end kommunerne med lavere gennemsnitsindkomster".

Med andre ord: Tjente du meget i 2011, så har du sandsynligvis også haft den højeste stigning i din disponible indkomst.

Det er dog ikke helt tilfældet, når det gælder de nordjyske kommuner fremgår det af analysen. Her er der mindst en overraskelse.

Et udtræk af de nordjyske tal fra undersøgelsen viser nemlig, at den disponible indkomst i procent over de seneste 10 år er steget mest i Vesthimmerlands Kommune - nemlig med 23,9 procent fra 259.152 kroner årligt til en gennemsnitlig disponibel indkomst pr husstand i kommunen på 320.965 kroner.

I analysen er indkomsten korrigeret for såkaldte "stordriftsfordele", så den bliver sammenlignelig på tværs af forskellige størrelser af familierne. Disponibel indkomst er opgjort som indkomsten efter skat og renteudgifter tillagt afkast af egen bolig.

Alle beløb er korrigeret for inflation ved at fremskrive til 2023-prisniveau på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset til og med 2022 samt den forventede inflation i 2023.

Knap så overraskende er det, at Rebild Kommune kommer ind på en andenplads i analysen med en stigning i den disponible indkomst på 22,9 procent. Det er dog fra et højere niveau i 2011 - 286.749 kroner - så den disponible indkomst i Himmerlandskommunen er den højeste i hele Nordjylland med 352.452 kroner.

I bund blandt de nordjyske kommuner ligger Frederikshavn, hvor den disponible indkomst "kun" er steget med 15,9 procent fra 271.265 kroner til 314.463 kroner årligt.

"Udviklingen i 2021 indikerer, at danskerne bredt set var godt rustet til det udbrud af inflation, der for alvor tog fat i 2022, og som må forventes at føre til en real indkomstnedgang på tværs af en stor del af befolkningen", lyder det også i konklusionen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Set i faktuelle tal viser analysen, at husstandene med de største disponible indkomster altså befinder sig i Rebild Kommune.

Her er den disponible indkomst - igen korrigeret for husstandens størrelse - på 352.452 kroner, mens Morsø ligger i bund med 304.044 kroner i gennemsnit.

På landsplan er det ikke overraskende, at det er Nordsjællandske kommuner - Gentofte og Rudersdal - der topper både listen over kommuner med højeste procentuelle stigninger i disponibel indkomst og også har de højeste disponible indkomster i kroner og ører.

I Gentofte er der sket stigninger i den disponible indkomst på svimlende 43,2 procent fra knap en halv million kroner årligt til godt 710.000 kroner.

Borgerne i Rudersdal må "nøjes" med en stigning på 39,3 procent fra godt 460.000 kroner årligt til godt 645.000 kroner.

Helt i bund ligger Brøndby Kommune med en stigning på bare 13,3 procent fra knap 261.000 kroner til godt 295.000 kroner årligt.

- Tendensen er, at de kommuner, der havde høje gennemsnitsindkomster for ti år siden, også har haft de relativt højeste indkomstfremgange. Udviklingen har øget de geografiske indkomstforskelle endnu mere, siger Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Det er ham, der står bag analysen.

- En væsentlig del af forklaringen på den ujævne indkomstfremgang er borgernes flyttemønstre. Vi ser en udvikling, hvor danskerne i højere grad bosætter sig med andre, der ligner sig selv og med samme indkomst. Det betyder, at borgerne i nogle kommuner bliver markant rigere end andre, og det trækker Danmark skævt, siger Sune Caspersen.

Du kan dykke endnu længere ned i tallene her på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds hjemmeside.