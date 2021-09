Her er nordjydernes vigtigste valgemner

NORDJYLLAND:Det er nu, man skal spidse ører.

For i november skal vælgerne sætte sit kryds til det kommende kommunal- og regionsvalg, men det er ikke kun politikerne, der bliver hørt. Faktisk går kommunikationen lige så meget den anden vej.

Det fortæller professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, Jacob Torfing.

- Politikerne vil skæve til meningsmålingerne for at finde ud af, hvad borgerne går op i, siger Jacob Torfing.

- Borgerne signalerer til politikerne, hvad der interesserer og optager dem. De politikere, der er blinde og døve i valgkampen, er måske også dem, der ikke bliver valgt, siger Jacob Torfing.

De seks vigtigste lokalpolitiske emner for nordjyderne er sygehuse og sundhedsvæsen, ældreområdet, beskæftigelse, kommunens økonomi og ledelse, skoler og miljø- og klimapolitik. Det viser en rapport udarbejdet af Epinion.

Et banebrydende valg

Ved sidste folketingsvalg blev klimaet et afgørende emne for valgkampen, og den udvikling har spredt sig til lokalpolitik - i hvert fald hvis du spørger vælgerne i Nordjylland.

Og det er atypisk for et kommunal- og regionsvalg, der ofte centrerer sig om velfærdsorienterede emner såsom folkeskoler, daginstitutioner og ældreplejen. Men det viser også, at vælgerne vil se handling, forklarer Jacob Torfing.

- Vælgerne ved, at kommunerne også har en magt på klimaområdet, hvor de blandt andet kan regulere transporten eller bane vejen for, at kraftvarmeværkerne i højere grad kan blive erstattet af vindmøller, siger Jacob Torfing.

Regionerne bliver vakt til live

Den helt store vinder af nordjydernes lokalpolitiske opmærksomhed er dog sygehuse og sundhedsvæsenet. Og det undrer ikke professoren.

- Sundhed har været meget i fokus under pandemien, og samtidig har der generelt været en stigende interesse for folkesundheden blandt befolkningen, siger Jacob Torfing.

Det kan man blandt andet se gennem de mange TV-programmer, der behandler sundhed, og den store interesse for Kronprins Frederiks Royal Run, fortæller han.

Professoren vurderer, at det øgede fokus på sygehuse og sundhedsvæsen kan sætte en udvikling i gang for interessen i Regionsvalget.

- Vi hører stort set ikke om regionsarbejdet, medmindre der er en stor Falck skandale. Det øgede fokus på sygehusene og sundhedsvæsenet kan derfor få vælgerne til at fokusere mere på, hvad regionspolitikerne vil med deres politik og vores fælles sundhed, siger Jacob Torfing.