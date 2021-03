Her er Nordjyllands ungkarleby nr. 1

NORDJYLLAND:Har du overblik over "kødmarkedet" i din by?

Det bør man sikkert ikke sige nu til dags, men på kortet herunder kan du i hvert fald se, hvor mange ungkarle m/k, der er i Nordjyllands byer.

Grafik: Jette Klokkerholm





NB: Tallene omfatter enlige både med og uden hjemmeboende børn i 2020. Kun byer med over 200 indbyggere er med i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik

Desværre afslører tallene fra Danmarks Statistik ikke, hvor mange af de enlige mænd og kvinder, der har en kæreste, som de ikke deler adresse med. Eller hvor mange, der sukker efter den eneste ene, eller nyder singletilværelsen i fulde drag.

Unge mænd og ældre kvinder En enlig person er i Danmarks Statistiks familietype-definition en voksen, som ud fra de tilgængelige oplysninger ikke skønnes at indgå i en familierelation til de voksne, som de eventuelt bor sammen med. På bundlinjen er der langt flere enlige kvinder end enlige mænd i Nordjylland. Under 50 år er der i hele regionen et "overskud" på 4462 enlige mænd. Over 50 år er der et "overskud" på 13.856 enlige kvinder. VIS MERE

Kæreste eller ej, så går det kun én vej med antallet af "eneboere" i Danmark, også i Nordjylland.

Grafik: Jette Klokkerholm

Spørgsmål med mange svar

Man skal passe på med at opstille en simpel forklaring på fænomenet, mener psykoterapeut og parterapeut Michael Beha, Støvring.

- Det er et spørgsmål med mange svar. 1 + 1 er ikke længere lig med 2. Slet ikke. Vi mennesker er forskellige, siger han.

Mangt og meget har forandret sig, siden han var barn i 1960'erne:

Vi har fået en stor mangfoldighed af seksualiteter og kønsopfattelser. Forestillingerne om hvad lykken er, har ændret sig. Kvinder er blevet økonomisk uafhængige. Vi kan tillade os noget mere.

Privatfoto

Flere kæmper for kærligheden

De senere år har Michael Beha ikke desto mindre oplevet flere og flere, der er parate til at kæmpe for at finde eller genfinde kærligheden i et parforhold.

- Men dem, der har en fest med at være singler, kommer jo ikke til mig, påpeger han.

Der er helt sikkert nogen, der trives med singletilværelsen, men der er også stadig mange, der mener, lykken er et godt parforhold.

- Basalt set er vi jo flokdyr, og man bliver tiltrukket af hinanden efter den seksuelle orientering, man nu engang har. Og hvis man er i et forhold, er det fantastisk at være sammen med et menneske, der gider være der sammen med én hver dag, mener Michael Beha.

Top 10 over Nordjyllands ungkarlebyer Nr. 10: Vestervig, 88 enlige mænd (svarende til 27 procent af byens husstande) Nr. 9: Lyngså, 33 enlige mænd (28 procent) Nr. 8: Hallund, 41 enlige mænd (29 procent) Nr. 7: Bonderup, 29 enlige mænd (29 procent) Nr. 6: Syvsten, 40 enlige mænd (30 procent) Nr. 5: Hørdum, 35 enlige mænd (30 procent) Nr. 4: Aggersund, 51 enlige mænd (31 procent) Nr. 3: Øsløs, 31 enlige mænd (31 procent) Nr. 2: Vester Hjermitslev, 59 enlige mænd (31 procent) Nr. 1: Øster Doense, 41 enlige mænd (36 procent) VIS MERE