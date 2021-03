Her er partierne, der kan snyde Nordjylland for en 3. Limfjordsforbindelse

Salige Svend Auken sagde engang om radikal politik, at det er som at sømme budding på en væg. I debatten om en 3. Limfjordsforbindelse gør Det Radikale Venstre sig umage for at leve op til Aukens herlige metafor.

Desværre for Nordjylland er det ikke noget at grine af. For de radikales slingrekurs i forhold til en Egholmløsning øger risikoen for, at vi heller ikke i denne omgang får en 3. Limfjordsforbindelse. Hverken over Egholm eller andre steder.

De radikale er stadig en del af aftalekredsen, der med en bred forankring i Folketinget i 2014 besluttede at arbejde videre med en Egholmløsning. Men forleden kunne NORDJYSKE oplyse, at den radikale trafikordfører Rasmus Helveg Petersen, valgt i Fyns Storkreds, vil åbne aftalen og have undersøgt en tunnelløsning på ny. Da vi spurgte ham, om han løb fra aftalen, lød svaret:

- Jeg har i hvert fald et ønske om at åbne den, men jeg løber ikke fra en aftale.

Budding på en væg.

Et andet af regeringens støttepartier, SF, har fra begyndelsen været imod en Egholmløsning. SF støtter derfor kravet om at få lavet en ny undersøgelse af en tunnelløsning – og fair nok, det er partiets politik. Men som borger i Nordjylland må det vække til eftertanke, når SFs trafikordfører Anne Valentina Berthelsen, valgt i Sjællands Storkreds, over for NORDJYSKE begrunder sit krav i … nysgerrighed:

- Man har lagt sig fast på Egholmlinjen, uden man overhovedet har villet undersøge et tredje rør i VVM-processen. Jeg er bare nysgerrig på, med den viden ministeren har tilgængelig, om det måske kunne være mere trafikaflastende.

De fleste af os er nysgerrige på mange ting, men det er formentlig de færreste af os, som er villige til at tage en hel region som gidsel for at få styret nysgerrigheden. For det er jo sagen i en nøddeskal. Lad os forklare den for de ærede trafikordførere fra Fyn og Sjælland, så de får helheden med:

En 3. Limfjordsforbindelse er topprioritet for Nordjylland. Kapaciteten på Limfjordsbroen og i Limfjordstunnelen er for længst opbrugt. Hvis udviklingen i Nordjylland ikke skal gå i stå i kilometerlange bilkøer, er det nødvendigt at bygge en yderligere forbindelse. En stribe løsninger er gennem årene blevet grundigt undersøgt. Også en tunnelløsning, men den blev fravalgt. Samtlige kommuner og det nordjyske erhvervsliv er enige om, at Egholmløsningen er den bedste. I 2014 erklærede et bredt flertal i Folketinget sig enig og indgik en aftale. Nu er der kommet en ny VVM-redegørelse for Egholmløsningen, der bekræfter, at den kan løse problemet og tillige være en pæn forretning for området.

Kort sagt: Den eneste politisk realiserbare løsning er den over Egholm. Så når de radikale og SF forsøger at inddrage en alternativ løsning og dermed trækker en beslutning i langdrag, er det ikke blot Egholmløsningen, de risikerer at forpurre. Det er en 3. Limfjordsforbindelse.

Forhåbentlig går det ikke så galt. Foreløbig står både regeringen og de borgerlige aftalepartier fast på, at der alene er en Egholmløsning på bordet. Det er betryggende.

Men som vælger i Nordjylland er det værd at bemærke, at både Rasmus Helveg Petersen og Anne Valentina Berthelsen fremsætter deres tanker om tunnelløsningen på baggrund af drøftelser med partifæller i Nordjylland. Det er altså ikke deres egen idé. Den kommer fra lokale politikere fra Det Radikale Venstre og SF.

Hvis en aftale om 3. Limfjordsforbindelse kuldsejler, ved vi derfor, hvem der kan gøres medansvarlige, og det vil der heldigvis være mulighed for allerede ved efterårets kommunalvalg.

NB:Søg indflydelse. På onsdag den 24. marts kl. 19.00 afholder Vejdirektoratet virtuelt borgermøde om 3. Limfjordsforbindelse. Her kan du stille spørgsmål og få yderligere oplysning.