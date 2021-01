Her er punkterne fra dagens pressemøde

Indtil i dag har man måtte samles 10 personer i det offentlige rum. Det ændres nu til, at man maksimalt må samles 5 personer. Det indføres fra 6. januar.

- Det er en stærk appel til at aflyse alle aftaler, man kan. Den nye variant smitter meget mere, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Udover at man maksimalt må samles 5 personer i offentlige rum, så anbefales det, at man maksimalt samles 5 personer i private hjem, mens sundhedsmyndighederne anbefaler maks at se 5 forskellige personer.

- Det er vigtigt at understrege, at det er maksimalt 5. Hvis man kan se færre er det selvfølgelig en fordel, siger direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Den professionelle idræt er fortsat undtaget det generelle forsamlingsforbud, men reglen om, at der kan være 500 siddende tilskuere, udgår, oplyser Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.