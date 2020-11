Få overblikket: Her er konsekvenserne for Nordjylland

NORDJYLLAND:Corona-smittede mink i Nordjylland var omdrejningspunktet for pressemødet torsdag aften. Minken har muteret coronavirusset og kan potentielt i fremtiden sætte en stopklods for en fremtidig vaccine. Derfor skal alle mink i Danmark nu aflives.

Torsdagens pressemøde omhandlede de nærmere omstændigheder for, hvordan nordjyderne skal forholde sig. Dette er et overblik over, hvad fremtiden bringer for nordjyderne i de berørte kommuner.

Restriktionerne gælder til og med 3. december.

Reel nedlukning af Nordjylland

Nordjyder, der bor i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at forlade deres egen kommune. Den opfordring gælder allerede fra torsdag aften.

Det samme gør sig gældende for andre, der gerne vil ind i kommunen.

Nordjyder i de syv kommuner opfordres kraftigt til kun at krydse kommunegrænsen, hvis man har en kritisk funktion på sit arbejde eller har uopsættelige ærinder.

- Der er tale om en reel nedlukning, sagde statsminister Mette Frederiksen (S).

Samtidig opfordres nordjyder til at omgås færrest mulig.

Arbejdsgivere i kommunerne opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, andre erhvervsdrivende eller kunder med bopæl i en anden kommune.

Bliv hjemme fra arbejde

Arbejdsgivere i kommunerne opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, andre erhvervsdrivende eller kunder med bopæl i en anden kommune.

Samtidig opfordres alle både offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.

Arbejdspladser uden for de berørte kommuner opfordres til at sende ansatte, som har bopæl i de syv kommuner, hjem. Medmindre de har en kritisk funktion.

Personer, der har en relation til en minkfarm bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion, medmindre der kan fremvises en negativ coronatest.

- Resten af Danmark har brug for jeres store indsats i den kommende tid. Vi skal have den her situation under kontrol, sagde Mette Frederiksen (S) til pressemødet.

Produktionsvirksomheder, der har bopæl i en af de syv berørte kommuner, skal ikke holde lukket. Hvis en ansat bor i en anden kommune, der ikke er berørt af restriktionerne, opfordres til ikke at møde fysisk på arbejde.

Barer, caféer og restauranter lukker

Barer, caféer og restauranter skal lukke ned fra lørdag. Det gælder i alle 7 kommuner.

Dog må serveringsstederne gerne have take-away.

Offentlig transport lukker ned

Offentlig transport vil fra mandag lukke ned til, fra og på tværs af de syv kommuner. Har man en kritisk arbejdsfunktion på eksempelvis et sygehus, skal man stadig have mulighed for at komme med offentlig transport.

Kultur- og fritidsaktiviteter indstilles

Alle kultur- og fritidstilbud lukker ned. Det gælder blandt andre teatre, biografer, biblioteker, fitnesscentre og andre fritidsaktiviteter. Samtidig vil forlystelsesparker lukke ned.

- Det er vigtigt, for at vi kan bevare epidemikontrollen. Verdenssamfundet holder øje med os, sagde direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Restriktionerne gælder også for idrætshaller, spillehaller og andre lokaler, hvor der udøves aktiviteter.

Kompensationsordninger

En del brancher bliver berørt af disse skærpede restriktioner, hvorved de vil tabe omsætning.

Alle berørte erhverv vil få mulighed for at få del i hjælpepakker.

- Vi vil gerne gøre det fuldstændig klart, at vi vil holde hånden under arbejdspladser, sagde erhvervsministeren.

I weekenden vil regeringen gå i dialog med de relevante aktører for at sikre sig en passende kompensation til erhvervene.

Adspurgt om hvor mange penge disse hjælpepakker kommer til at koste staten, sagde Simon Kollerup (S):

- Omfanget gøres endeligt op, når vi har snakket med de andre partier.

Regeringen lægger op til, at virksomheder på kulturområdet kommer til at kunne søge efter samme parametre som i foråret. Tvangslukkede virksomheder, der ingen omsætningen har i perioden, kan opnå kompensation på 100 procent af de faste omkostninger.

Virksomheder, der har en nedgang i omsætningen på mindst 30 procent kan få dækket en del af deres omkostninger.

- Danske arbejdspladser står på spil, derfor spænder vi det store sikkerhedsnet ud nu, siger erhvervsministeren.

Elever sendes hjem

Fra på mandag skal elever fra 5-8. klasse i folkeskolen modtage fjernundervisning, da der i Nordjylland er et højt smittetryk i aldersgruppen 10-14 årige.

Elever i 0-4. og 9-10. klasse må gerne møde op på skolen, men opfordres til altid at overholde 1 meters afstand. Samtidig skal der ikke afholdes aktiviteter på tværs af klasser og årgange. Det gælder eksempelvis fælles frikvarter eller fælles møder.

Samtidig skal alle studerende på videregående uddannelser ligeledes overgå til fjernundervisning.

På ungdomsuddannelser må maksimalt halvdelen af eleverne møde op på skolen.

- Hvis der lokalt er et ønske om et yderligere tiltag om fjernundervisning, så vil vi bakke op om det, sagde Mette Frederiksen (S).

Elever på efterskole, kostskoler, folkehøjskoler eller lignende skal man i videst muligt muligt omfang blive på skolen til og med 3. december. Hvis en elev tager hjem i en weekend, så bør man ikke vende tilbage til skolen.

Opfordring til at blive testet

Alle borgere i de syv kommuner opfordres til at blive testet. Der vil komme massiv testkapacitet til Nordjylland.

- Vi kommer til at sende testudstyr fra resten af landet til Nordjylland, sagde Mette Frederiksen (S).

Samtidig er der nedsat et task-force, som har til opgave at opspore smittekæder, der stammer fra coronavirusset fra mink, det såkaldte cluster-5.

Den særlige virus er fundet i 12 borgere, hvoraf 11 af dem af fra de berørte nordjyske kommuner.

- Vi sætter ind, hvor virus fra mink er mest spredt, sagde sundhedsminister Magnus Heuinicke (S).

Regeringen vil sammen med kommunerne komme med konkrete kommunale tiltag på, hvordan det kan gøres.

Forsamlingsforbuddet

I de berørte kommuner er der et forsamlingsforbud på 10 personer uden de undtagelser, der gælder i resten af landet.

Det store forsamlingsloft, man ser til blandt andet fodboldkampe på 500 personer, gælder nu ikke i de berørte kommune.