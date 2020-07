Her er universitets ti mest populære uddannelser

Der er mange uddannelser at vælge mellem på Aalborg Universitet - men når det kommer til popularitet er der især en, der stikker ud.

Medicin-uddannelsen er i særklasse den mest populære med knap 2000 ansøgninger i alt. Så mange er der slet ikke plads, og de fleste af ansøgerne vil få afslag.

De 10 mest søgte uddannelser på AAU Kilde: AAU Kommunikation. Grafik: Jette Klokkerholm

Søndag var sidste frist for ansøgninger til videregående uddannelsers kvote 1, og da tallene blev gjort op på Aalborg Universitet var der i alt indløbet 15.798 ansøgninger. Det er 1.066 flere ansøgninger end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Antallet af 1. prioritetsansøgninger er vokset med 4,5 procent, og den generelle stigning i antallet af ansøgere fordeler sig over en bred række af uddannelser.

Prorektor for uddannelse på AAU Inger Askehave er glad for, at så mange unge har valgt AAU, og at interessen for ingeniørfagene og de øvrige STEM-uddannelser (science, technology, engineering og mathematics) vokser. Antallet af ansøgere til STEM-uddannelserne er på AAU steget med 10,1 procent. Det er en stigning, der er højere end landsgennemsnittet på 8 procent.

- På AAU er vi meget optagede af at uddanne vores studerende til fremtidens arbejdsmarked. Stigningen i antallet af ansøgere til disse fag viser, at universitet har formået at udvikle sin portefølje af uddannelser i takt med samfundets behov og de studerendes interesser, siger prorektor Inger Askehave i en pressemeddelse.

Interessen for universitetets nye uddannelse i software i København er markant. 235 har søgt om optagelse, hvoraf 46 har haft uddannelsen som 1. prioritet. I alt bliver der udbudt 30 pladser.

Også de samfundsvidenskabelige fag oplever en voksende interesse. Erhvervsøkonomi (HA) oplever en stor stigning. Uddannelsen har i året fået 977 ansøgninger, hvilket svarer til en stigning på 47 procent i forhold til året før. Antallet af 1. prioritetsansøgere ligger på 423 og dermed steget 43,9 procent.

Tirsdag den 28. juli får alle ansøgere besked, om de får tilbudt studieplads på Aalborg Universitet.