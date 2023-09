Her er vores værste dumheder bag rattet

Dyt-dyt!

Du har sikkert oplevet det. De andre bilister er nogle klaphatte og kører klumret, forkert eller direkte uansvarligt.

Men hvad med dig selv? Er du opmærksom og koncentreret, når du kører bil? Holder begge hænder på rattet - eller?

Farlige fejl

En undersøgelse, Kantar Public har foretaget for forsikringsselskabet Gjensidige, viser, at adskillige af os begår fejl under køreturen.

Alvorlige fejl, som kan være farlige for både os selv og andre i trafikken.

1000 personer over 18 år er blevet spurgt, og mange af dem erkender dumheder begået bag rattet.

Hov! Jeg tabte noget

For eksempel svarer næsten halvdelen, at de har spist mad, samtidig med at de kørte bil - og derfor kun kunne have én hånd på rattet.

Næsten hver fjerde svarer, at de under kørslen har ledt efter ting, de havde tabt i bilen.

Lidt over en fjerdedel svarer, at de under kørsel har haft fat i mobilen - med hånden - for at sende sms, indstille GPS, tjekke mail eller sociale medier.

En femtedel svarer, at de har brugt håndholdt mobil til at ringe eller modtage opkald, mens de kørte bil.

Hundredvis af ulykker

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er manglende opmærksomhed under bilkørsel hvert år skyld i hundredvis af ulykker.

Alligevel erkender mange bilister altså, at de har foretaget sig ting bag rattet, der fjernede fokus fra kørslen.

- Med vores viden om antallet af ulykker, som denne dårlige adfærd er skyld i, er resultatet af undersøgelsen enormt nedslående, siger skadesdirektør Henrik Sagild i pressemeddelelsen fra Gjensidige.

Harmløs hotdog?

Måske kan det føles harmløst at spise en fransk hotdog, mens du - med den anden hånd - holder på bilrattet og synes, at du har godt styr på kørslen.

- Men der er ikke den store forskel på, om du bruger din telefon, spiser mad eller leder efter ting i bilen. Det fjerner din opmærksomhed fra trafikken og øger risikoen for uheld markant, advarer Henrik Sagild.