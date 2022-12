Her får ansatte en helt speciel julegave: Deler stort beløb ud

AARS:Det var ikke en helt almindelig dag på kontoret, da direktør og ejer Hans-Jørgen Kastberg kaldte sine ansatte i tømrer- og entreprenørvirksomheden Kastberg A/S til et eftermiddagsmøde med æbleskiver.

Der var nemlig en julegave af en størrelse, de færreste får som ansat i en virksomhed.

Hans-Jørgen Kastbjerg ønsker at anerkende sine medarbejderes indsats ved at give dem et beløb - en bonus - og den kommer her op til jul.

- Når det går godt for Kastberg, skal det også smitte af på vores medarbejdere, der har været med til at skabe overskuddet. De har tjent pengene til virksomheden, siger han og tilføjer:

- Det er en ekstra påskyndelse.

Kastberg A/S blev stiftet i 1996 og har ikke haft underskud et eneste år. Foto: Lars Pauli

Det samlede bonusbeløb er på 700.000 kroner, der fordeles mellem cirka 40 medarbejdere. Overskuddet i virksomheden er på 6,7 millioner kroner i regnskabsåret fra 1. juni 2021 til 30. juni 2022.

Således skriver Hans-Jørgen Kastberg på det sociale medie LinkedIn:

"Bonus på kr. 700.000,

Vi har igen haft et fantastisk resultat for 2021-2022 og kan derfor uddele 700.000,- i bonus til vores medarbejdere. Når det går godt for KASTBERG A/S, skal det selvfølgelig også smitte af på alle de medarbejdere, der har været med til at genere overskuddet. Udover pengene blev det også til et par æbleskiver til at gå på weekend på. Så måske der bliver plads til en ekstra julegave igen i år.

Tak for indsatsen".

Ikke alle 60 medarbejdere får del i bonusbeløbet. Det gør kun de medarbejdere, der rent faktisk har været med i regnskabsåret. Man skal også stadig være ansat i firmaet.

Det er heller ikke ligeligt fordelt, for der er forskellige vilkår for forskellige medarbejdere. Men der er eksempelvis en god luns på mellem 4500 til 17.000 kroner til de lærlinge, der har været med - og altså også stadig er ansat.

Eksempelvis får også en tømrersvend mellem 8500 kroner og 22.000 kroner i bonus at varme sig på.

- Vi har ønsket at give vores medarbejdere en ekstra bonus for at gøre en ekstra indsats og for at være engageret. Det betyder da noget, hvis man møder ti minutter før og er klar, når man skal møde - eksempelvis, siger Hans-Jørgen Kastberg og tilføjer, at bonusbeløbet dermed også er en ekstra motivationsfaktor.

Det er ikke første gang, at medarbejderne i Kastberg A/S kan gå hjem med en bonus op til jul.

- Vi deler ud, når overskuddet er på mere end to millioner kroner, forklarer Hans-Jørgen Kastberg.

Er man ikke en af de heldige denne gang - fordi man ikke har været ansat længe nok- kan man nå at få titlen som "årets lærling" eller "årets kollega."

- Det er medarbejderne, der har stemt om det - og det er et beløb på 10.000 kroner til hver. Det giver vi også for at motivere vores medarbejdere. Det med at være en god kollega betyder rigtig meget, siger Hans-Jørgen Kastberg.

Siden 2017/18 har virksomheden haft et overskud på cirka syv millioner kroner hvert år. Faktisk har der ikke været et eneste underskud siden virksomheden blev grundlagt for over 25 år siden.

Det er ikke ukendt med bonusordninger for funktionærer i virksomheder, men sjældent hørt er det, at en virksomhed har alle medarbejdere med - altså også de timelønnede tømrere.

Kastberg A/S Kastberg A/S er en tømrer- og entreprenørforretning med hovedsæde i Aars Virksomheden blev stiftet i 1996 under et andet navn, men blev gradvist opkøbt af Hans-Jørgen Kastberg, der også har lagt navn til Hans-Jørgen Kastberg er direktør og ejer virksomheden sammen med projektchef Peter T. Laustsen I 2021/22 tjente virksomheden 6,7 millioner kroner efter skat Der er cirka 60 ansatte - heraf er de 11 tømrerlærlinge Der er cirka 10 ansatte funktionærer VIS MERE

Lige som mange andre i byggebranchen har Kastberg A/S manglet kvalificeret arbejdskraft. Byggeriet har været overophedet, så det har været svært for stort set alle virksomheder at tiltrække ansøgere.

Men nu vender det.

Inden for den seneste måned har Hans-Jørgen Kastberg fået flere ansøgere end han sammenlagt har fået de seneste to-tre år.

I Kastberg A/S mærker man således, at byggebranchen er ved at være på sit normale niveau igen.

- Det trængte vi også til, siger Hans-Jørgen Kastberg.

Kastberg A/S har altså kunnet fortsætte væksten trods krigen i Ukraine og de stigende omkostninger - også selv om virksomheden kan mærke, at det går knapt så stærkt, som det har gjort.

Hans-Jørgen Kastberg vil gerne have virksomheden endnu mere involveret i totalentreprise.

-Det er vi godt i gang med, og det går godt, siger han.

Virksomheden har indimellem også bygget mere spektakulære huse, men hovedvægten er lagt på erhvervsbyggeri.

- Vi er ikke ramt på samme måde af stop i nybyggeriet af boliger, som mange andre virksomheder er. Det har vi ikke gjort så meget i, siger han.