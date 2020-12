Her får du svarene: Sådan håndterer du corona-julen

Lad os nu sige det, som det er: 2020 har været et møgår. I hvert fald hvis man holder af at omgås andre mennesker og er en af dem, som nyder, når vi mødes og er i selskab med andre end de allernærmeste.

Nu kommer julen så. Coronaen har været en umanerlig anstrengende ledsager i 2020, og også i løbet af julen skal sygdommen tænkes ind.

For hvad bør man og hvad bør man ikke? Vi har stillet overlæge Michael Dalager-Pedersen fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital en række spørgsmål. Måske finder du svar på det, du har tænkt på - lige her:

Bør jeg få foretaget en coronatest umiddelbart inden juleaften – bare for at være sikker?

SVAR:Nej, det synes jeg ikke, du skal gøre. Du bør tage en coronatest, hvis du har symptomer eller er nær kontakt til en person med corona.

Jeg plejer altid at mødes med en håndfuld barndomsvennerne lillejuleaften for at få en kop gløgg, nogle æbleskiver og ønske hinanden god jul – skal jeg lade være med det i år?

SVAR:Er en håndfuld barndomsvenner mindre end 10 personer, kan det nok gå også dette år. Det er naturligvis bedst, hvis det er folk, du alligevel omgås og hvis gløgg’en kan nydes udenfor.

Juleaften er vi, som er sammen, i familie med hinanden. Hvor mange bør vi maksimum være samlet?

SVAR:Man bør holde sig til den nationale anbefaling om maksimum 10 personer.

Hvor tæt må vi sidde på hinanden?

SVAR:Det kommer lidt an på, om de personer man holder jul med er en del af ens faste omgangskreds. Hvis det er personer, man kun sjældent mødes med, så må det være det muliges kunst. Mindst 1 meters afstand er fornuftigt. Mere end 2 meter kan anbefales, hvis I skal synge eller danse om træet samt hvis der er personer i risiko for svært forløb - det kan være ældre og folk med hjerte-lungesygdom og lignende.

Kan man invitere folk fra andre nordjyske kommuner til juleaften?

SVAR:Ja, det kan man godt.

Kan jeg invitere min bedsteforælder på 85 år fra plejehjemmet hjem til jul?

SVAR:Det må komme an på regler for det pågældende plejehjem. Ældre er i høj risiko for alvorlig corona-sygdom – det gælder din bedsteforælder og resten af plejehjemmet.

Hvad med min mormor og morfar på 65 – må de være med juleaften?

SVAR:Ja, de må gerne være med.

Er det okay, at min datter og søn kommer hjem til Nordjylland fra København?

SVAR:Det er okay, men hvis de er to, kan de med fordel forsøge at køre sammen.

Skal vi portionsanrette juleanden?

SVAR:Igennem 2020 har vi lært meget om smitteveje for den aktuelle corona-virus. Dråbesmitte er den væsentligste smittevej, og kontaktsmitte betyder mindre. Jeg synes derfor, I skal holde mest fokus på antal deltagere og afstand. Portionsanretning er næppe afgørende, når I naturligvis som altid holder god håndhygiejne.

Kan vi holde i hånd og gå rundt om juletræet?

SVAR:Ja, med god armslængde og håndhygiejne.

Vi plejer at være 20 til familiejulefrokost 2. juledag. Er det okay – hvis vi holder afstand?

SVAR:Med den nuværende smittestigning synes jeg, at 20 personer er for mange.

Bør vi aflyse alt mellem jul og nytår?

SVAR:Nej. I skal blot tænke på de gældende anbefalinger.