Her finder du gratis glæder i sommerferien

NORDJYLLAND:Det er ved at være den tid.

Den tid sidst på måneden, hvor der måske er småt med penge.

Hvad gør man så, hvis man skal underholde sig selv og børnene her i den sidste del af sommerferien?

Biografture og meget andet kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, men heldigvis er der også mange gratis muligheder i det nordjyske.

Mange gode forslag

På Facebook spurgte vi nordjyderne om, hvad de har af idéer til gratis aktiviteter lige nu. Det kom der mange fine forslag til - her kan du se et udpluk af dem:

Lene Schmidt fra Aalestrup har en hel række forslag:

Rebild Bakker, St. Økssø med madkurv, Gravlev Sø, vandretur ved Rebilds mange smukke kilder, Boldrup Museum. Find oplevelser ved Rebild Porten. Vesterhavet. Skaterbanerne i Skørping og Aalborg, Røverknoldens i Rebilds fine legeplads med eventyr fortælling. Bibliotekernes mange muligheder og naturen har også meget gratis at byde på.

Gratis koncerter

Gitte Halkjær nævner de gratis koncerter i Hirtshals denne uge.

Lis Møller Haugaard opfordrer til at tage på tur i Aalestrup - og nævner bevægelsespark/Rosenparken.

Dorthe Juhl Engemann nævner, at man kan fange krabber, for eksempel i Løgstør.

Hertil bemærker Anne Olesen, at man skal huske, at det kræver fisketegn at fange krabber - dog ikke for børn.

Mal en sten

Helle Vestergård Petersen nævner, at man kan male sten.

Ture ud i naturen, på troldejagt og finde Thomas Dambo-trolde, lyder et andet af de mange forslag.

Lasse Kaarsberg-Puggaard nævner, at Arden dyrepark er et besøg værd, Ole Svendsen anbefaler Asaa Havnefestival lørdag 29. juli.

Og Tanja Markussen peger på "Costa del Nordkraft" - i Norkraft i Aalborg.

Selv om sommervejret lige nu er en særdeles blandt omgang med regn og blæst, og der jo også perioder med sol - og så kan det også være oplagt med en dukkert i vandet. Enten ved de skønne strande langs de nordjyske kyster, eller for eksempel i Vestre Fjordpark i Aalborg eller lignende badesteder.