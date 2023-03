Her forventes snestormen at ramme hårdest

Nordvestjylland og nord for Aalborg.

Det er de områder, som vagthavende metrolog ved DMI Anna Christiansson forventer, at den kommende snestorm vil ramme hårdest.

- Det er usikkert, og der skal ikke meget til, før det bliver forskudt, men sådan som det ser ud nu, er det mest sandsynligt, at det bliver området nord for Aalborg og Nordvestjylland, som har størst sandsynlighed for at få de største snemængder, siger Anna Christiansson.

Hun fortæller, at DMI's bedste bud er, at der vil falde omkring 10-20 centimeter i de fleste områder i Nordjylland, men at der nogle steder kan falde helt op til 40 centimeter sne.

Ifølge metrologen vil de første snefnug begynde at dale mandag eftermiddag, og derfra vil snevejret udvikle sig.

- Sneen begynder allerede at falde mellem klokken 16 og 18 i Vestjylland, og så breder det sig øst over, fortæller hun.

Mens DMI ikke sætter konkrete tal på forventningen til snefaldet, har TV2 Vejret lavet en lavet en prognose, hvor det bliver vurderet, at Vendsyssel vil få mest sne med mellem 27 og 30 centimeter.

Hos DMI forventer man, at både snevejr og vind vil aftage tirsdag eftermiddag.

- Så det er sådan cirka et døgn, som der kommer til at være nedbør, siger Anna Christiansson.