Her har nordjyderne størst gæld - hvor skylder du mest?

NORDJYLLAND:Hvor mange penge skylder du din bank? Hvad skylder du i boliglån? Og hvad skylder du samlet til bank og bolig? Det er bankly.dk, som er en sammenligningsplatform inden for finansielle services, dykket ned i.

Og undersøgelsen viser, at den kommune, hvor nordjyderne skylder mest, er Rebild Kommune. Her skylder hver indbygger høj som lav og ung som gammel i gennemsnit den nette sum af 742.684 kroner.

Gælden for indbyggerne i Rebild Kommune er i gennemsnit sammensat af knap 130.000 kroner i gæld til banken og knap 613.000 kroner til boliggæld, viser tallene fra undersøgelsen.

På de næste pladser over kommuner, hvor borgerne har mest gæld, kommer Brønderslev og Jammerbugt Kommuner, mens Læsø er den kommune i Nordjylland, hvor borgerne har mindst gæld samlet set med et snit på blot 450.000 kroner.

Du kan se tallene i grafikken her nedenunder:

At borgerne i Rebild Kommune har den største samlede gæld til bank og bolig, hænger formentlig sammen med, at kommunen også gennem de seneste år har haft de højeste gennemsnitlige indtægter i Region Nordjylland. Dermed har borgerne i kommunen også bedre råd til at have gælden.

Det kan du læse om i nedenstående artikel:

Og herunder kan du finde ud af i hvilket sogn i Nordjylland, folk tjener mest.

Af bankly.dks undersøgelse fremgår det også, at set på landsplan, så er nordjyderne dem, der skylder mest til deres bank, mens de i gennemsnit skylder næstmindst på deres boliggæld.

Alle nordjyder skylder i gennemsnit godt 125.000 kroner til deres bank, mens deres boliggæld i gennemsnit er på godt 577.000 kroner, fremgår det af gældsanalysen.

Til det siger Kenneth Hansen, indehaver og stifter af Økonomisk Råd og rådgiver i TV3-serien Luksusfælden:

- Det, jeg umiddelbart tænker, er, at boligerne i mange jyske kommuner ikke stiger lige så voldsomt som i de større byer som København og Aarhus. Derfor kan man være nødt til at finde andre finansieringskilder end at tage lån i boligen, lyder det fra Kenneth Hansen.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, er enig i det ræsonnement:

- At mange jyske kommuner låner flere penge i pengeinstitutter end resten af landet skyldes formentlig, at der generelt er mere friværdi i hovedstadsområdet. Det betyder, at man har bedre muligheder for at tage et realkreditlån, hvis man skal have renoveret køkken eller have en ny bil, når man bor i områder med mere friværdi, siger hun til bankly.dks analyse.

Det forklarer så omvendt også, hvorfor det på landsplan er i Gentofte Kommune, at hver enkelt borger har den største samlede gæld - nemlig knap 1,55 millioner kroner - her ligger mange af landets dyreste boliger også - med mulighed for at låne i boligens friværdi.

Brøndby ligger på landsplan helt i bund med en samlet gæld i gennemsnit pr person på bare 347.665 kroner

Du kan finde endnu flere tal fra bankly.dks gældsanalyse her

Herunder kan du også læse en tidligere artikel på nordjyske.dk om folks gæld til det offentlige: