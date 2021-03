Her hjælper ingen kære Madsen

Det er selvfølgelig gætværk. Menn kunne i ugens løb få en fornemmelse af, at det er bedre at at kunne underskrive sig Aleksander Ceferin, direktør for UEFA, end Peter Møller Madsen, formand for Nibe Festival. I hvert fald når det gælder om at få et klart svar på, hvordan og hvor mange man må samles til sommer.

Det lykkedes nemlig Aleksander Ceferin at få et klart tilsagn fra de danske myndigheder om 12.000 tilskuere i Parken, efter at han i umisforståelige vendinger havde gjort det klart, at "vi kan garantere, at det er udelukket at spille en maeneste kamp til EM uden fans."

UEFA behøvede ikke engang at komme med argumenter om noget som helst - de kunne nøjes med at fremsende et ultimatum, der kort meddelte, at hvis ikke landene inden 7. april lovede at mindst 33 procent af tilskuerkapaciteten på de udvalgte stadions kunne bruges, ville kampene blive flyttet til andre lande. Respekt for både corona og enkelte landes udfordringer synes at ligge UEFA fjernt. Det er tæt på uanstændigt at kræve, at de europæiske lande, der ser ind i en 3. bølge, skal kunne garantere noget som helst.

Det kan ikke overraske, at UEFA alene er fokuseret på egne interesser. De store fodboldforbund - FIFA er det andet - tager ikke hensyn til meget andet end egen indtjening. Værste eksempel selvfølgelig den skamløse beslutning om, at afholde det næste VM i Qatar.

At kulturministeren så hurtigt retter ind og svarer ja til et ultimatum fra UEFA tyder ikke på den store lyst til at udfordre det multinationale selskab.

Bevares, det er da fint, at Danmark stempler ind som værtsland og lover liv på lægterne til sommerens europamesterskaber. Alt tyder på, at det kan lade sig gøre under corona-forsvarlige forhold.

Men det er ikke i orden, at andre arrangører ikke kan få klare svar: Hvor mange må komme til Vesterhavsrock? Kan Nibe Festival og de andre store, udendørs arrangementer som Hjallerup Marked og sommerens Dana Cup indstille sig på restriktioner, så de kan gennemføres, eller på helt at opgive?

De må væbne sig med tålmodighed, mens de venter på rapporter fra forskellige arbejdsgrupper.

For nogen kan det snart ikke betale sig at vente mere. AaB spiller sæsonens sidste kamp 24. maj. Som det ser ud nu, bliver det uden tilskuere, men bare tre uger senere må der være mindst 12.000 i Parken.

Det er svært at se meningen i det, og det er ligeledes svært at se mening med kulturministerens lovprisning af EM. Det er en stor engangsbegivenhed, men trods alt er der kun tale om tre kampe foran et begrænset publikum.

At give en gigant som UEFA særbehandling er lig med dårlig behandling af langt mindre magtfulde, men mindst lige så vigtige ting som Nibe Festival, fodboldturneringer for børn og byfester.