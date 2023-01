Her kan der komme vindstød af stormstyrke fredag

NORDJYLLAND:Fredag bliver en særdeles blæsende dag i det nordjyske.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har torsdag eftermiddag udsendt varsel om, at der er risiko for stormende kuling med vindstød af stormstyrke. DMI forventer vindstyrker på 20 til 23 sekundmeter og vindstød på 25 til 28 sekundmeter.

Varslet gælder fra klokken 7 til klokken 13 - men ikke hele Nordjylland. Det ventes at blive Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Aalborg kommuner, der står for skud denne gang.

Den gode nyhed til alle er, at der ikke samtidigt falder en masse sne. Tidligere på ugen udsendte DMI varsel om snestorm, men det blev ophævet torsdag. Dog kommer der stadig en del nedbør. Det ventes primært at være regn - op til 20 millimeter natten til fredag - og i Nordjylland kan det en overgang også falde som slud eller tøsne.

Varslet om vindstød af stormstyrke fik allerede torsdag Læsøfærgen til at oplyse, at det kan blive nødvendigt at aflyse flere afgange. Det gælder især dagens første afgange. Fra Læsø er det afgangene klokken 6 og 9.40, og fra Frederikshavn er det afgangene klokken 7.50 og 11.30. Der bliver taget endelig stilling til eventuelle aflysninger fredag.