Her kommer de nye centre med lyntest til at ligge

NORDJYLLAND:Fra mandag overtager SOS International opgaven med at udføre corona-lyntest på nordjyder. Det er en opgave, som Falck hidtil har udført, men som nu er blevet vundet af SOS International, for så vidt angår Nordjylland og tre andre regioner.

Lørdag har organisationen så meldt ud, hvor i Nordjylland der kommer testcentre. Dem finder du i faktaboksen herunder.

Fem centre med lyntest i Nordjylland De fem testcentre ligger på disse adresser: Frederikshavnsvej 42, Hjørring Søndre Ringvej 12A, Hobro Tigervej 12, Thisted Willy Brandts Vej 31, Gigantium, Aalborg Øst Aalborg Ny Lufthavnsvej 100, Aalborg Lufthavn VIS MERE

På landsplan vil der være 33 testcentre, og det er næsten en halvering i forhold til dem, Falck havde. Sagen er den, at SOS International - og Carelink, som vandt opgaven i Region Syddanmark - skal køre ud og teste langt flere. De to firmaer skal kunne udføre 100.000 lyntest om dagen på landsplan, hvoraf 40.000 skal udføres i de faste testcentre. Resten skal være mobile test, hvor poderne kører ud på eksempelvis plejehjem, gymnasier og daginstitutioner.

De første 14 dage i februar er det aftalt, at plejehjemmene skal prioriteres. Håbet er, at det mindsker risikoen for smitte på plejehjem, hvor en del beboere fortsat mangler at få andet stik med vaccine, skriver Ritzau.

Lyntest gennem SOS International er gratis for borgerne og foregår ved næsepodning.