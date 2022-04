Her skal du forvente tæt trafik i påsken

NORDJYLLAND: Den kommende uge betyder for mange danskere ekstra fridage, familiesammenkomster i helligdagene og måske endda en tur i sommerhus med familie og venner.

For påskeferien er lige på trapperne, og det betyder flere biler på vejene. Trafikanterne kan derfor opleve tæt trafik og risiko for kødannelse i løbet af påskeugen.

Det er særligt tre dage, hvor trafikanterne skal være ekstra opmærksomme. Det er lørdag den 9. april, onsdag den 13. april og skærtorsdag den 14. april. På lige netop disse dage anbefaler Vejdirektoratet, at man kører uden for de mest trafikerede tidsrum.

- Det kan være en god idé, før man sætter sig ud i bilen, lige at tjekke trafiksituationen på vores hjemmeside trafikinfo.dk, hvor man altid kan få et indblik i, om der er uheld, kødannelser, og store vejarbejder. Og ellers er der vist bare at ønske alle en god og sikker påske – også ude på vejene, siger områdechef hos Vejdirektoratet, Charlotte Vithen.

Gode råd til trafikanterne Kør uden for de mest trafikerede tidsrum og sæt lidt ekstra god tid af til rejsen. Lørdag den 9. april kan man med fordel køre inden kl. 10.00 og efter kl. 14.00, onsdag den 13. april bør man køre inden kl. 14.00 og efter kl. 18.00 og skærtorsdag den 14. april før kl. 10.00 og efter kl. 14.00. Bliv opdateret om den aktuelle trafiksituation både før og under køreturen på trafikinfo.dk. Hold god afstand til dem, der kører foran, og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser. Lyt til P4 Trafik under køreturen Vejdirektoratet

Trafikken bevæger sig hovedsageligt fra hovedstadsområdet mod Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske motorvej og via rute 21 mod Sjællands Odde. Der kan også opstå tæt trafik på E45 Sønderjyske motorvej mellem grænsen og Kolding.

Tæt trafik i sommerhusområder

Vejdirektoratet forventer også tæt trafik til og fra de lidt større sommerhusområder rundt omkring i landet. Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst, Skagen i Vendsyssel og i Nordsjælland.

Forvent derfor tæt trafik på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 21 mod Sj. Odde.

Den tætte trafik gør sig særligt gældende på de tre store udrejsedage. Hjemrejsedagene fordeler sig normalt over et større antal dage, og derfor forventer Vejdirektoratet ikke de større forsinkelser i den sammenhæng.