Nordjysk by er unik, hvis du vil være Lottomillionær - og det er ikke Aalborg

Mange danskere drømmer om Lotto-millionen – eller endnu bedre: Lottomillionerne. For en del nordjyder blev det i 2020 en realitet.

Det viser en ny opgørelse fra Danske Spil.

I alt blev 163 danskere millionærer efter at have spillet enten Lotto, Vikingelotto eller Eurojackpot, og heraf kommer 73 fra Sjælland, 66 fra Jylland, 14 fra Fyn og 10 fra resten af Danmark, Grønland og Færøerne.

Set på kommuner er Aalborg på andenpladsen over flest af de helt sjove gevinster i 2020. Helt konkret blev otte beboere i Aalborg Kommune glædeligt overraskede over, at der pludselig stod lidt flere penge på kontoen end hidtil.

Topscoreren er dog København Kommune, som havde intet mindre end 14 af slagsen, som kunne fejre, at der blev sat et beløb på minimum seks cifre ind på kontoen. Aarhus og Odense havde hver syv Lottomillionærer sidste år.

Hobro skiller sig ud

Hvis man ser på de helt store gevinster, blev den største på 207 millioner kroner vundet i Helsingør, mens en heldig vinder, som havde købt en kupon hos Circle K i København NV, blev 97 millioner kroner rigere.

Shell, Føtex og 7-Eleven fremhæves som ”gode” steder at købe Lottokuponen, men ingen enkeltstående forhandler var i 2020 stedet, hvor mere end én blev millionær – bortset fra ét sted.

SuperBrugsen i Hobro havde hele to nyudklækkede millionærer. I juni blev der vundet på Danske Spils ”Millionærgaranti”, mens en anden spiller vandt hele 10 millioner kroner.

Herunder kan du se, hvor mange lottomillionærer som de nordjyske kommuner udklækkede i 2020.