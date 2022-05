Her skal støjen fra motorvej E45 dæmpes

NORDJYLLAND:Nu er der godt nyt for støjplagede naboer til motorvej E45 i Aalborg.

Fra marts næste år går Vejdirektoratet i gang med at opsætte støjskærme på flere strækninger langs motorvejen i Aalborg-området, især i områder med beboelse tæt på den stærkt trafikerede motorvej.

- Vi arbejder målrettet på at reducere støjgenerne fra statsvejene, og det er især nødvendigt langs E45 - Nordjyske Motorvej i Aalborg - hvor naboer til vejen er generet af høje støjniveauer, siger projektleder Mette Aakær Møller fra Vejdirektoratet.

Støjskærme langs motorvej E45 i Aalborg Støjskærmene på motorvej E45 i Aalborg opsættes fra Østre Uttrupvej til Universitetsboulevarden.

Det indledende arbejde starter marts 2023, og fra marts/april 2023 vil det påvirke trafikken på E45 med nedsættelse af hastigheden til 80 km/t og midlertidig lukning af to af fire motorvejsspor fra kl. 18 til 06.

Regeringen og Folketinget har afsat tre milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj.

Der er afsat cirka 600 millioner kroner i år til etablering af støjskærme langs statsvejene.

Vejdirektoratet holder informationsmøde om sagen tirsdag 10. maj i Gigantium kl. 19-21. Kilde: Vejdirektoratet VIS MERE

I alt skal der opsættes støjskærme på 7,7 kilometer langs E45 i Aalborg-området. Det er på strækningen fra Østre Uttrupvej i nord til Universitetsboulevarden i syd.

Det forberedende arbejde starter i marts næste år, og når selve etableringen af støjskærmene begynder i slutningen af marts/starten af april 2023, vil der blive indskrænkelser for bilisterne på den stærkt trafikerede motorvej.

Kun 80 km/t på motorvejen

Hastighedsgrænsen sænkes til 80 km/t, og i nogle perioder under arbejdet vil der i aften- og nattetimerne kun være to af de fire motorvejsspor åbne.

Det vil være i tidsrummet fra kl. 18 til 06 næste morgen.

Møde i Gigantium

Vejdirektoratet holder tirsdag 10. maj informationsmøde om projektet med de nye støjskærme. Mødet holdes i Gigantium i Aalborg Øst kl. 19 til 21.

Her vil Vejdirektoratet blandt andet fortælle om støjberegninger, gener i anlægsperioden og processen for ekspropriation, og de fremmødte får mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere om projektet her: