Her ville nordjyderne rejse hen, hvis de kunne

NORDJYLLAND:Restriktioner, corona, nedlukninger, hjemmeskole, hjemmearbejde - alle disse ord kender vi alt for godt. Så derfor har vi taget nordjyderne med på drømmetur ud i verden. Vi spurgte nordjyderne på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor man ville rejse hen, hvis man havde mulighed for det - lige nu. Nordjyderne delte i den grad deres rejselyst med os - vi har her samlet et lille uddrag derfra:

- Helt sikkert Marrakech først og så Mallorca. Men det bliver måske først næste år med held, skriver Charlotte Polnowic.

- Jeg ville ikke betænke mig et minut, vil rejse til Gran Canaria, fortæller Susanne Anette Pedersen.

- Maldiverne - helt sikkert mit drømmeparadis, eller Santorini, siger Karina Nielsen.

- Helt sikker Cypern, skriver Vivi Andersen, som også har delt dette billede.

- Bali sammen med familien, skriver Inga Thorgaard Sørensen.

- Så ville jeg tage til Thailand og nyde sol og varme. Måtte aflyse i marts sidste år, fortæller Jane Wollesen.

- Til Kreta. Har bestilt til august, håber det kan lade sig gøre, skriver Lisbeth Pedersen.

- Island, Lapland, Canada eller Alaska, fortæller Charlotte Strandbygaard Sørensen.

- Bare væk fra Danmark, skriver Lars E. Ørsing.

- Bora Bora, skriver Helle Dahl Andersen.

- Jeg tager gerne til Koh Lipe, skriver Birthe Pelkonen Witthøfft Larsen, som også deler et billed fra sit feriealbum.

- Australien, håber Jeannette Gravlund.

- En tur til Hawaii, de dejlige øer slår alt. Men Danmark er et dejligt ferieland, skriver Ole Nordklitgaard.

- Så ville jeg besøge og være sammen mine børn og børnebørn. Alt andet er set i det perspektiv fuldstændigt ligegyldigt, synes Claire Kehlet.

- Maldiverne i 14 dage, , skriver Helle Kathrine Lundtoft Liebak.

