Hercules-fly hjemme i Aalborg: Har fløjet 1000 personer ud af Kabul

AALBORG:Fredag aften det første af to C-130J Hercules-transportfly hjem til Aalborg, efter den militære del af evakueringen ud af Kabul i Afghanistan er afsluttet.

Flyet landede cirka klokken 18.30, mens det andet Hercules-transportfly forventes at lande med to timers forsinkelse.

Efter en intens periode med flyvninger ind og ud af Kabul fra Islamabad i Pakistan, er det sidste udstyr pakket sammen og det danske bidrag fløjet tilbage til Danmark.

- Flyvevåbnet, herunder ATW - Air transport Wing i Aalborg og OSW, Operations Support Wing i Karup - har gennem de seneste omkring 14 dage været indsat for at evakuere danske statsborgere og afghanske kolleger fra Kabul, fortæller major Morten Valentin Jensen, der er chef for ATW Ledelsessekretariat.

- Operationen, benævnt Alamo Sundown, har med udgangspunkt i Islamabad i Pakistan oprettet en luftbro bestående af en koalition af lande, der har arbejdet i døgndrift for at kunne foretage evakueringen under særdeles vanskelige forhold.

- Vi har haft både C-130J Hercules og CL-604 Challenger fra Flyvestation Aalborg med i missionen, og de har fløjet 16 missioner og evakueret omkring 1000 personer, oplyser Morten Valentin Jensen.

Og fredag aften kom de så hjem til Aalborg - flyene og medarbejderne. Flere end 100 medarbejdere været direkte indsat i luftbroen eller har understøttet operationen fra Danmark.

Tilbage i Kabul er 20 afghanske borgere, der fortsat ønsker at blive evakueret. Det drejer sig om 15 tolke, fire lokalansatte ved NATO, EU og FN samt et familiemedlem til en lokalansat.

Desuden ønsker 22 afghanske borgere fortsat dansk støtte og ønsker at blive evakueret. Det er 19 tolke og tre lokalansatte på den danske ambassade for mere end to år siden.

Der er desuden 41 personer på danskerlisten, som enten fortsat er i Afghanistan, er udrejst uden at orientere Borgerservice om det, eller som Borgerservice ikke kan få kontakt til.

Der arbejdes fortsat for at evakuere disse resterende 83 personer med andre landes fly. Men der er meget begrænsede muligheder efter terrorangrebene i Kabul torsdag. Efter fredag anses yderligere evakuering for at være umuligt, lyder det fra Udenrigsministeriet.