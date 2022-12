Da Hilda tissede i en plastikpose, andre i flasker - og nogle sov i butikkerne

Torsdag 1. december er det et år siden, himmel og helvede brød løs, stod i ét og sendte stort set samtlige, som var så modige at bevæge sig udenfor, ud i et vældigt vejr.

Snestormen rasede over Nordjylland i en grad, vi ikke havde set i umanerlig lang tid. Måske flere år - og for manges vedkommende ikke siden "dengang jeg var barn".

Snestormen 1. december 2021

23













































Blandt dramaerne på dagen, aftenen og natten 1. december 2021 var, da det kendte entertainerpar Keld og Hilda Heick på vej fra et job i Ejstrupholm til endnu et i Aabybro blev fanget i en kø på E45 syd for Aalborg, hvor trafikken i særlig grad var udfordret på grund af mange havarerede lastbiler.

Og så skulle Hilda tisse. Det skete i en pose på bagsædet af Keld og Hilda bil. Dramaet kan du læse mere om her:

Men det var nu langt fra kun Hilda, som var udfordret. Adskillige bilister sad både fast og kunne ikke rykke sig på grund af de massive køer, der opstod i løbet af dagen og aftenen. Så langt flere end blot en enkelt - i dette tilfælde dansktopsangerinde - måtte lade vandet i poser eller flasker, mens de ventede på at kunne komme videre.

Dagen efter - torsdag 2. december - kunne man rundt omkring se efterladte biler. Læs flere historier fra snestormen her: