Historisk hjælp til restaurations- og turistbranchen: Stort samarbejde mellem de største nordjyske aktører

Hidtil har især restauranterne hver især forsøgt sig med tiltag, der kan sikre deres overlevelse. Siden er der kommet hjælpepakker til med blandt andet muligheder for at sende medarbejderne hjem.

Men de mange små initiativer er ikke altid nok. Der er brug for en større indsats i et samarbejde, mener Nordjysk Mad og Turisme, der har samlet otte af de stærkeste aktører i branchen for sammen at udtænke en plan for, hvordan de holder branchen i live efter corona-krisen.

- Første skridt i indsatsen er at vidensdele og give restauranterne adgang til viden om alle de lokale tiltag, som kan hjælpe dem, siger Sarah Kruse, som står bag Nordjysk Mad og Turisme.

- Vi har givet hinanden en hensigtserklæring om at løfte i flok, så alle støtter op om vidensdeling af hinandens tiltag, så hvert enkelt tiltag står stærkere og når ud til flest mulige restaurationer, lyder det.

Indsatsens medlemmer BusinessAalborg VisitAalborg Aalborg Kommune UCN Food College Horesta Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC) Aalborg Cityforening Tech College Nordjyske Mad Og Turisme VIS MERE

De fleste af aktørerne har allerede gang i tiltag for egne medlemmer og interessenter, men de er villige til at dele ud af hver deres special-ekspertise og erfaring.

Blandt andre BusinessAalborg der helt lavpraktisk kan hjælpe restauranterne med at få mad-ud-af-huset op at stå.

- Vi tilbyder særlig rådgivning i forbindelse med etablering af eksempelvis takeaway-løsninger, så man kan opretholde en omsætning, og så har vi udvidet vores rådgivning af virksomheder og iværksættere med det, de særligt må være optaget af som følge af krisen, siger Kasper Porsmose Hansson fra BusinessAalborg.

Generelt er der stor velvilje til at hjælpe virksomhederne.

- Vi er meget optaget af, hvordan vi sammen med andre organisationer i byen kan hjælpe restaurationerne i den store udfordring, de står i. Det er vigtigt, vi får talt om, hvad der kan hjælpe restaurationerne på den korte og lange bane. Samarbejde og koordinering er vejen frem, siger Tonny Thorup, der er Erhvervsdirektør BusinessAalborg.

Og der er også hjælp til de ansatte, der måske er sendt hjem. Hos UCN er de i øjeblikket ved at udvikle en række onlinekurser for den danske hotel- og restaurationsbranche, så hjemsendte medarbejdere kan opkvalificere viden, kompetencer og færdigheder inden for deres arbejdsområde, lyder det fra UCN, der er begejstret for det nye samarbejde.

- Det er fantastisk at se, hvordan nordjyske virksomheder, foreninger, læringsinstitutioner og offentlige organisationer er klar til at stå sammen for at komme bedst muligt igennem COVID-19 krisen. Anders Justenlund fra UCN.

Hos arbejdsgiverforeningerne er der meget travlt for tiden. Brancheorganisationen Horesta knokler med at hjælpe medlemmerne, men synes stadig, at et samarbejde er vigtigt.

- Fra Horestas side er vi rigtig glade for initiativet, som er taget, og vi deltager gerne i dialogen med de øvrige interessenter og den fælles indsats for at få hotel-, restaurant- og turisterhvervet hurtigst muligt på fode igen – det har vi i den grad brug for, siger Lars Mouritzen fra Horesta.

Også en anden arbejdsgiverforening, Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), støtter op.

- Indsatsen er et super godt initiativ til at få samlet kræfterne i Aalborg. Både med hensyn til restauranterne men også Aalborg Kommune, Aalborg City og VisitAalborg. Vi skal have styrket den indsats, der skal til nu og her, men i allerhøjeste grad også til, når dette her er ovre. For vi ved ikke, hvilken virkelighed vi åbner restauranterne op til, og i hvilket tempo vi må åbne op i og mange andre udfordringer. Det her bør kunne forene alle Aalborgs restauranter og andre aktører i en fælles sag uanset tilhørsforhold, siger næstformand for DRC, Mikele Volpi, der også er restauratør på SanGiovanni i Aalborg.

Mikele Volpi er begejstret for det nye samarbejde. Foto: Henrik Louis

I Aalborg City-forening er medlemmerne afhængig af et godt byliv med blandt andet gode spisesteder, og derfor er direktør Flemming Thingbak også med i samarbejdet.

- Vi er som detailorganisation meget optaget af, at shopping går hånd i hånd med "food & beverage", siger han.

- I en meget digital tid er det vigtigt for os i den fysiske detailhandel at differentiere os på shopping-oplevelsen. Netop det at tage på shopping, inklusiv cafe- og restaurantbesøg, er for os et af de vigtigste parametre over for vores konkurrenter, herunder nethandel. Så for os er det også utroligt vigtigt, at restaurationsbranchen kommer igennem denne krise med livet i behold. Derfor er vi meget glade for det initiativ, der er taget fra Sarah Kruse fra Nordjysk Mad og Turisme i denne svære tid, så vi alle kan hjælpe hinanden i nødens stund men også være 100 procent klar, når der igen er ”fri leg", siger Flemming Thingbak.

På Tech College Food er der glæde over tilkendegivelsen om, at man vil samarbejde.

- Det er stærkt, at så mange forskellige interesseorganisationer kæmper for at få branchen samlet videre. Maden, måltidet, råvaren og gastronomien binder os sammen, og betyder meget i vores region. Vi står sammen og søger muligheder frem for begrænsninger, siger Heinrich Christiansen, Uddannelseschef på Tech College i Aalborg.

Og når man kigger fremad, så kan man måske lade sig inspirere af Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning, der vil hjælpe virksomhederne med at benytte lejligheden til at blive endnu mere grønne og mere bæredygtige godt rustet til de udfordringer, der kommer efter krisen, hvor klima unægteligt kommer på dagsordenen.

Netværk for Grøn Detail og Grøn Turisme kan blandt andet tilbyde online screeninger for bæredygtighed til butikker, restauranter, hoteller, overnatningssteder, events og kulturinstitutioner.

- Hvis virksomhederne står sammen både i denne svære tid og bagefter, er der langt større chance for at skabe en bæredygtig fremtid, et bæredygtig erhverv og bæredygtige virksomheder – både når det gælder økonomi, sociale forhold og miljø. Der bliver uden tvivl behov for at gå nye veje både her og nu og efter krisen, og et stærkt partnerskab mellem alle der kan bidrage, hvor vi sammen finder nye løsninger, er forudsætningen for at vi lykkes med at komme igen efter et hårdt slag for hele branchen, siger Lis Rom fra Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning.

Og i andet kommunalt regi er VisitAalborg med og klar med et konkret initiativ, der offentliggøres på mandag.

- Fra VisitAalborgs side er det utrolig vigtigt, at vi som destination løfter i flok. På tværs af brancherne for at vi bedst muligt samlet kommer så godt igennem COVID-19 som muligt. Vores destination byder på mange forskellige brancher, som hver især har vigtige kompetencer, vi kan bruge i fællesskab. Når vi som destination står sammen og løfter i flok, så undgår vi, at situationen bliver for fragmenteret set udefra. I stedet for vil Aalborg blive opfattet som en helhed/enhed. En destination ”to go” and ”to stay”. Vi har så utrolig meget godt at byde på i fællesskab, når man som national og international gæst ønsker at opleve, spise og overnatte i vores kommune, siger Kaare Bach Toft fra VisitAalborg.

Indsatsen har også fokus på længere sigt, og vil først blive mere konkret senere, lyder det fra initiativtager Sarah Kruse.

- Næste step er at koordinere de indsatser, som skal kickstarte branchen, så vi blot skal trykke på en knap og eksekvere, når der åbnes op for Danmark igen, siger Sarah Kruse.

Alle tiltag samles i en liste, som løbende bliver opdateret og kan findes på Nordjysk Mad og Turismes Facebookside.

Læs i boksene herunder, hvad de forskellige aktører kan hjælpe med og tilbyde branchen.

