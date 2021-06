Hjælp bierne - vent med at klippe din hæk

NORDJYLLAND:En velkendt tommelfingerregel blandt haveejere siger, at man skal klippe sin hæk inden sankthans - især hvis ens matrikel er lukket af med sorter som liguster, lind eller tjørn, fordi de vokser hurtigt.

Men spørger man for eksempel Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Biavlerforening, kan man godt blæse på dén regel. Det er nemlig langt bedre for biodiversiteten, hvis man dropper den snorlige hæk og i stedet lader den blomstre, inden man finder hækklipperen frem.

En blomstrende hæk tjener nemlig blandt andet som fødekilde for de ellers trængte bier. Hvis man altså vel at mærke lader hækklipperen ligge i haveskuret lidt længere end normalt.

De kommende uger står kilometervis af især ligusterhække i fuldt flor. De blomstrende hække er en sand buffet for bierne, fordi de indeholder både pollen og nektar - det rene guf for bierne, når de skal spise og formere sig - og derfor opfordrer Danmarks Biavlerforening til, at man venter med at klippe hækken.

Og det er skam ikke kun for biernes skyld. Haveejerne vinder nemlig også ved at lade hækken stå.

- Haveejerne vil gerne have snorlige hække, men de vil også gerne have bier til at bestøve havens frugttræer og bærbuske. En af de vigtigste ting for bierne er, at de skal have adgang til et varieret fødegrundlag gennem hele sæsonen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke klipper blomsterne væk, når planterne endelig blomstrer, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Når man udskyder hækklipningen, hjælper man ikke kun bierne, men også andre dyr og fugle, der kan have reder i hækken. Ifølge Dyrenes Beskyttelse vil det også hjælpe en mængde andre insekter, som lever af de skud, der opstår på hækken hen over foråret og sommeren.

Derfor vil det bedste være at vente til august eller måske endda september med at klippe hækken, lyder opfordringen fra både Danmarks Biavlerforening og Dyrenes Beskyttelse. Til den tid kan man så endda overveje at lade de afklippede grene blive liggende i en dynge i bunden af haven, så smådyr som eksempelvis pindsvin kan bruge grenene som bolig og forrådskammer hen over vinteren.

Og så er der jo den ultimative grund til at kaste sig ud i "vild med vilje"-trenden på hæk-fronten: Man kan bruge sommeren på at nyde sin have og dyrelivet i stedet for at bruge tid på at klippe hæk.