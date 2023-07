Hjælp, jeg skal giftes! - Hvem kan give min brudebuket et lift

LØKKEN:Kæresteparret Lisbeth Axelsen og Søren Husted har valgt de perfekte rammer til at blive gift. Det skal nemlig foregå i klitterne foran deres lille idylliske sommerhus i Løkken.

Det bliver et helt enkelt bryllup på onsdag uden gæster og kun med deres søde naboer Knud og Karen som vidner. Men der er en udfordring: Brudebuketten skal nemlig laves af Lisbeths mangeårige veninde, der også hedder Karen. Hun befinder sig imidlertid i København.

Så hvordan får man lige en frisk brudebuket fra København til Løkken?

- Det har længe været bestemt, at min veninde, som er en dygtig blomsterbinder, skal lave buketten. Derfor håber vi jo, at nogen kan hjælpe med at få buketten herop tirsdag, siger Lisbeth Axelsen.

Parret, der selv bor i København, købte sommerhuset i Løkken for tre år siden. De har været kærester i fire år, så nu skal det være.

- Selvfølgelig elsker vi hinanden, og så har vi jo også købt sommerhus sammen. Vi har så besluttet, at brylluppet skal holdes helt enkelt.

Søren Husted og Lisbeth Axelsen skal giftes på onsdag på stranden, men de mangler en helt bestemt brudebuket. privatfoto

Det lyder romantisk. Men er det ikke også lidt dårlig planlægning med brudebuketten?

- Det kan du sige, men vi er helt sikre på, at der viser sig en løsning. Vi oplever nordjyderne som utroligt søde og hjælpsomme mennesker, og vi er blevet så glade for Løkken, siger Lisbeth Axelsen.

Parret søger altså simpelthen et lift til en brudebuket på tirsdag, så den holder sig frisk til onsdag formiddag, hvor vielsen er kl. 10 om formiddagen.

Et opslag på Facebook har allerede givet flere løsningsforslag. Blandt andet, at buketten eventuelt kunne sendes med en af expresbusserne til Nordjylland.