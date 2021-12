Hjælp, vi mangler hænder: Der er brug for flere udlændinge nu

Ude i de nordjyske virksomheder følger man politikernes konkurrence om at være mest grove i munden over for udlændinge – og undrer sig.

Forstår politikerne, hvad der står på spil?

Manglen på både faglært og ufaglært arbejdskraft er nu nået et niveau, hvor det truer vores velfærd. Det er ikke en overdrivelse. Spørg blot i brancher som rengøring, bygge og anlæg, transport og fødevareproduktion, der leverer ydelser, vi alle tager for givet, men som nu er presset til det yderste.

Svimlende 110.000 danske rekrutteringer i bare det seneste halve år er enten ikke blevet besat eller besat af en person, som ikke havde de ønskede kvalifikationer. Det er aldrig set tidligere. Virksomheder må som konsekvens sige nej til nye ordrer, og de ansatte må løbe hurtigere. Som en følge heraf melder hver tredje arbejdsplads om forværret trivsel.

Vi mærker også manglen på arbejdskraft i Det Nordjyske Mediehus. Hver morgen året rundt skal 400 bude bringe vores trykte aviser ud til abonnenter i hele Nordjylland, men for tiden har vi svært ved at skaffe så mange. Budene tager ekstra ture og gør en kæmpe indsats for alligevel at få avisen ud, og det gør den. Men vi må desværre erkende, at der sker flere forsinkelser i leveringen end normalt. Det beklager vi.

Vi støvsuger alle kanaler for at finde nye hænder, men vores udfordring er den samme som i andre brancher, hvor der er kamp om de ufaglærte: Ledigheden falder, og dem, vi ansætter, holder i kortere tid, fordi de kan shoppe mellem et rigt udbud af jobs – for eksempel når der er brug for podere i testcentrene.

Men udfordringen er især den mindre adgang til udlændinge. Østeuropæerne tager ikke hertil i nær samme antal som tidligere, primært på grund af økonomisk fremgang i hjemlandene. Og når det gælder faglært arbejdskraft, er kravet om, at folk fra lande uden for EU skal lønnes med mindst 445.000 kroner om året for at få arbejds- og opholdstilladelse, et benspænd for mange virksomheder.

Dertil kommer, at beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i Danmark er højere end nogensinde.

Når vi ikke løser manglen på arbejdskraft, får vi sværere ved at fastholde væksten og øge velstanden hos alle i samfundet. Problemet forsvinder ikke af sig selv, tværtimod, for i de kommende år får vi stadig flere ældre, der skal forsørges af færre i den arbejdsdygtige alder.

Alle alarmklokker på Christiansborg og ude i kommunerne, hvor de dog synes at have en lidt bedre forståelse for virksomhedernes problemer, burde bimle og bamle. Men meget lidt sker. Regeringen har bebudet reformer, der skal øge arbejdsudbuddet med godt 10.000. Fint, men det dækker kun dem, der lige nu trækker sig fra arbejdsmarkedet med Arne-pensionen. Regeringen har også lovet at få gang i de cirka 75.000 unge mellem 15 og 29 år, som er uden uddannelse og arbejde, men de venter stadig.

Samtidig er fronterne i udlændingedebatten fastlåste på nu 25. år. Både fra højre og venstre gøres der store anstrengelser for at skræmme udlændinge væk og få dem til at føle sig uvelkomne i Danmark. Det er umuligt at tale om behovet for udenlandsk arbejdskraft, uden at politikerne bringer parallelsamfund, kriminalitet og kulturforskelle ind i billedet. Det er vigtige temaer, men de har bare ikke noget at gøre med hårdtarbejdende mennesker, der – hvis de fik lov – ville betale skat og bidrage positivt til fælleskassen.

Uden for Christiansborg er der større vilje til at finde løsninger. Erhvervsorganisationer foreslår at sænke indtægtsgrænsen og fjerne bureaukratiet ved ansættelser af udlændinge. Lønmodtagerorganisationerne vil gerne have opdateret den såkaldte positivliste, der giver virksomhederne mulighed for at ansætte udenlandske faglærte.

Det er forskellige bud på løsninger, og vi har brug for dem alle. For nu kalder virkeligheden. Vi må ikke tillade, at udlændingepolitikken gør os fattigere.