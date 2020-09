Hjælpen kom for sent: Nordjysk flyselskab fyrer 32 medarbejdere

NORDJYLLAND:32 medarbejdere hos det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines blev mandag fyret - det er en tredjedel af firmaets ansatte.

Som andre flyselskaber er Great Dane Airlines hårdt presset økonomisk, fordi branchen er ramt af følgerne af corona-pandemien.

Great Dane Airlines blev ekstra ramt, da en aftale om at flyve charter for Bamboo Airways i Vietnam blevet sat i bero, fordi Vietnam har lukket for for fly fra udlandet for at forhindre spredning af coronasmitte.

Da den aftale blev sat på pause, blev 32 medarbejdere fra Great Dane Airlines sendt hjem med lønkompensation fra staten.

Men ordning med lønkompensation er udløbet, og selv om regeringen og arbejdsmarkedets parter natten til mandag blev enige om en ny hjælpepakke til trængte brancher - en aftale om arbejdsfordeling - kom den hjælpende hånd for sent.

Mandag blev 32 ansatte hos Great Dane Airlines fyret. Det er kabinepersonale og piloter, oplyser Thomas Hugo Møller fra Great Dane Airlines.

- Noget makværk

- Det er noget makværk, siger han om den nye hjælpepakke, der - efter direktørens mening - kommer for sent.

- De har vidst i fire måneder, at ordningen med lønkompensation ophørte. De her hjælpepakker er jo sat i verden for at redde job, bemærker Thomas Hugo Møller og tilføjer:

- Det er synd for vores medarbejdere, at vi har været nødt til at afskedige dem.

Håber på at genansætte alle

Great Dane Airlines har meddelt de fyrede, at man agter at genansætte dem, hvis den nye ordning med arbejdsfordeling giver mulighed for det.

Men den nye ordning er endnu ikke på plads juridisk, og derfor har det nordjyske flyselskab fundet det nødvendigt med fyringer.

- Jeg kan ikke garantere noget, men vi håber at kunne genansætte dem alle, siger Thomas Hugo Møller.

Han fortæller, at Vietnam har forlænget nedlukningen af sit luftrum for fly fra udlandet. I første omgang var luftrummet lukket til i dag, 1. september, men nu er lukningen forlænget med to uger.

Great Dane Airlines håber dog stadig på, at man rent faktisk kommer til at flyve charter for Bamboo Airways, og at det kan redde arbejdspladser i det nordjyske flyselskab.