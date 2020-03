Hjemmegående børn? – Her finder du gratis skolemateriale og opgaver

Hvordan får man aktiveret sine børn med noget fornuftigt? Det spørgsmål er der mange forældre, der stiller sig selv i disse dage, efter det blev besluttet, at samtlige uddannelsesinstitutioner lukker ned.

Skolelukningerne har bl.a. betydet, at et par undervisningsportaler, nu vil stille gratis undervisning og opgaver til rådighed.

Vi giver dig her et overblik over nogle af de steder, du kan finde undervisningsmateriale, skoleopgaver og bøger til dine børn.

Sofaskolen.dk

Sofaskolen.dk er Alineas online undervisningsplatform. Fra på mandag, d. 16. marts, vil man kunne følge med i gratis live-undervisning, hvor eleverne har mulighed for at svare live mens undervisningen kører.

Fokus er på dansk og matematik, og undervisningen vil være inddelt i indskoling, mellemtrinnet og udskoling. Derudover skriver Egmont på deres Facebook-side, at der vil være gratis adgang til Alineas digitale portaler.

- Vi vil gerne bidrage med det, vi kan. Det gør vi ved at stille undervisning og materialer til rådighed, til de mange elever som er ramt af skolelukningen. Det er gratis, og brugerne skal ikke registrere sig for at få adgang. Vi satser på, at det bliver et rigtig godt supplement til det, lærerne selv har mulighed for at give eleverne i denne tid,” siger forlagsdirektør Cliff Hansen, i et opslag på Egmonts Facebook-side.

Clio.dk

Undervisningsportalen Clio stiller også deres indhold gratis til rådighed for forældre og skoler under skolelukningen. Fra på mandag d. 16. marts vil de hver dag sende skolemateriale ud med opgaver, hvor børnene enten kan sidde sammen med forældrene eller individuelt og løse opgaver. Undervisningen og opgaverne vil bygge på et tema, forklarer Andreas Rasmussen fra Clio.

- Det kan for eksempel være, vi på tirsdag tager forår som overordnet tema, og så kommer der blandt andet nogle natur og teknik-opgaver, der kommer nogle fysikopgaver osv.

e-Reolen Go

Bibliotekerne er som bekendt også lukket ned. Men det betyder ikke, at det er slut med at låne bøger.

Du kender måske e-Reolen, bibliotekernes digitale platform, hvor man kan låne lyd- og e-bøger.

e-Reolen Go fungerer på samme vis, men er målrettet børn og unge i alderen 7-14 år.

Platformen gør det muligt at finde bøger, der kunne være interessante for unge læsere, med et udvalg i alt lige fra fantasy-romaner til faglitteratur.

Børnene kan enten logge ind med deres UNI-login eller bibliotekslogin, hvis kommunen har givet adgang til tjenesten. I Nordjylland er der for de fleste enten adgang via et bibliotekslogin, mens enkelte kommuner har givet udvalgte skoler adgang gennem UNI-login.

Opgaveskyen

På opgaveskyen.dk har lærer Mette Sandlykke lagt en masse undervisningsmateriale og opgaver op, som er gratis og nemt kan downloades. Der er materialer inden for de største fag i folkeskolen og endda svensk. Så hvis du drømmer om at lære ungerne svensk, så er der en mulighed for at finde noget undervisningsmateriale her. Alternativt er der materialer og opgaver om alt fra dinosaurer til ”Skriv din egen gyser”.

Gratisskole.dk

Har børnenes skole ikke sendt opgaver nok til at holde dem beskæftiget, kan du altid finde flere på gratisskole.dk. Her er der opgaver klar til print i alle de fag, man kunne tænke sig, lige fra musik til matematik, og i nogle fag er der opgaver for samtlige klassetrin fra 0. til 9.