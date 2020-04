Hjemmeservice: Paramedicinere har fået nye opgaver og mere ansvar

Måske husker du tv-serien 911 og mange af dens efterfølgere, hvor paramedicinere arbejder i frontlinjen med akutlæger og sygehuslæger som backup. Beredskabet i Region Nordjylland har længe udviklet sig i denne retning - og med kampen mod corona har det for alvor taget fart.

Søren Nissum og Niels Børge Bang har mange års erfaring som Falckreddere. 1. januar skiftede de Falcks uniform ud med en ny, grøn uniform, da regionen hjemtog driften af akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler - et historisk brud på mange års rutiner, hvor Falck har stået for al kørslen.

Og efter kun et par måneder med den nye organisation, bankede coronavirus på og ændrede alt på ny. Siden starten af marts har paramedicinerne fået endnu flere nye opgaver og mere ansvar. Og det er blevet til en hel del kørsel med de nye opgaver.

Paramedicinerne gør klar til dagens vagt i akutbilen. Foto: Henrik Bo

- Vi kommer nu ind i folks hjem og på plejehjemmene og skal vurdere, om de skal indlægges eller om de kan blive hjemme og på den måde aflaster vi sygehusene. Jo flere patienter, der kan behandles hjemme, des bedre for sundhedsvæsenet. Visiteringen sker i tæt samarbejde med vagtlæge eller praksislæge, men beslutningen bygger på vores vurdering. Vi skal f.eks. også tage podeprøver til test for corona, som senere afleveres til analyse på Aalborg Universitetshospital, fortæller de to paramedicinere.

Siden 16. marts har paramedicinerne foretaget over 300 tilsyn i patienternes egne hjem, og indtil nu har de testet godt 400 personer for corona. 70-80 procent af de tilsete patienter fik lov til at blive i eget hjem frem for at blive indlagt.

Akutbilerne har været på farten i hele regionen, som det fremgår af dette kort over aktiviteterne. Blå prikker: tilsyn/vurdering. Røde prikker: podning. Grå prikker: tilsyn/vurdering og podning på samme tur. Grafik: Det Præhospitale Beredskab

- At være paramediciner er i forvejen en livslang uddannelse. Vi får hele tiden nyt udstyr og nye opgaver. Men det har rigtig taget fart i forbindelse med coronakrisen. Vi har fået mere ansvar og har taget nye rutiner i brug samtidig med, at vi også har kørt det almindelige akutberedskab, siger de to paramedicinere, der til daglig har udgangspunkt i Brovst og Frederikshavn.

Her kører de fortsat paramedicinerbiler, til at klare de ekstra opgaver er der etablereret to ekstra beredskaber i Aalborg, deres vagtværelse er indrettet i beredskabets administrationsbygning på Hjulmagervej i Aalborg. Herfra kører der deldøgnberedskab med én akutbil om natten og to i dagtimerne. De kører også ud som en del af det almindelige akutberedskab i Aalborg. Det erstatter ikke det normale akutberedskabet som til daglig kører ud fra universitetshospitalet.

Enhedschef Kenneth Lübcke (tv) og sektionsleder Lars Borup holder nøje øje med udviklingen og kortlægger paramedicinernes indsats. Foto: Henrik Bo

- Det er en kæmpefordel, at der nu er kortere vej fra tanke til handling. Beslutningsprocessen er blevet betragteligt hurtigere, og det har betydet, at vi hurtigt har kunnet etablere et effektivt beredskab i forhold til corona, siger sektionsleder Lars Borup, der selv er uddannet paramediciner og ligeledes har en fortid hos Falck, hvor han var ansvarlig for uddannelse.

Han står også nu i spidsen for uddannelse og efteruddannelse - og så kører han ind imellem også selv vagter som paramediciner.

- En del af argumentationen i forhold til at hjemtage opgaverne fra Falck til regionen er, at vi nu er driftsherrer i eget hus. I denne siutation har det været en stor gevinst, at vi har kunnet omstille meget hurtigt. Der gik bare to dage - så var vi klar, siger Kenneth Lübcke, der er enhedschef i regionens Præhospitale Virksomhed.

2 Det midlertidige beredskab er flyttet ind hos administrationen på Hjulmagervej i Aalborg. Normalt kører paramedicinernes fra universitetshospitalet i Aalborg. Foto: Henrik Bo

- Da vi skulle i gang med at teste for corona og håndtere prøverne, sendte vi én mand til oplæring på universitetshospitalet, og han har derefter givet sin viden videre til kollegerne. Vi har indrettet en lille kabine, hvor nattevagten kan hvile sig, og købt et stort fjernsyn. Og der er lavet aftaler om, at medarbejderne kan komme i bad inde ved siden af, hos Aalborg Kommune.

- Tidligere bruge vi sygehusenes respiratorer og sygehuset personale ved overflytning af patienter, men da krisen begyndte, købte vi to transportable respiratorer, så vi har vores egne og derved belaster vi ikke sygehuset respirator kapacitet i tilfælde af overflytninger. De to nye respiratorer er placeret i regionens to akutlægebiler.

Vi skaffede også meget hurtigt værnemidler til personalet for det er vigtigt, at de ikke bliver syge. Vi har hele tiden prøvet at være lidt foran, siger Kenneth Lübcke.

Og indtil nu har der ikke været sygemeldinger i akutberedskabet.

Niels Børge Bang (tv) og Søren Nissum demonstrerer, hvordan det foregår, når de tager podeprøver for coronavirus ude hos patienterne. En ny opgave, der er med til at aflaste sygehusene. Foto: Henrik Bo

Paramedicinerne Niels Børge Bang og Søren Nissum har skullet vænne sig til at være iført fuld virusbeskyttelse, når de kommer ind til folk. Briller, maske, beskyttelsesdragt, handsker - og det kan godt forskrække folk en smule.

- Men vi oplever, at folk er glade for, at vi kommer hjem til dem. Mange af patienterne er sårbare og ensomme ældre, der måske på grund af smittefaren ikke har snakket med andre. Så der har vi også en lille opgave med at berolige og være der for borgerne, siger de.

Paramedicinernes nye daglige virkelighed - som foreløbig kun varede fra 1.januar til begyndelsen af marts - er i sig selv en stor omstilling.

- Det er en stor beslutning at sige farvel til en arbejdsplads efter 25 eller 30 år, siger Niels Børge Bang og Søren Nissum.

- Men vi samarbejder med ambulancefolkene fra Falck uanset uniformens farve. Som paramedicinere er vi en servicefunktion for personalet i ambulancerne, og vi kender hinanden og er stadig kolleger. siger de.