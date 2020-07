Hjertesag med mislyde - tvivl om fagligheden

Normalt er opmærksomhed det allerbedste Hjerteforeningen kan opnå.

Opmærksomhed er nemlig nødvendig for at nå ud til danskerne og få dem til at give et tilskud til patientforeningen, som så kan bruge midlerne til at forske i hjertesundhed, forebyggelse og behandling af sygdomme i det livsvigtige organ.

Men opmærksomheden kan også give bagslag. Som det er sket nu med Hjerteforeningens kampagne ”P.S. I Love You” - som på hjemmesiden præsenteres som ”Hjerteforeningens eksperimentarium, der tester mulighederne og rammerne for at skabe kærlige, sjove og meningsfulde oplevelser, der kan ”smitte” millenials (24-39-årige, red.) med glæden ved at leve i sund balance og med hjertet i centrum”.

Fra flere sider - både fagfolk og lægmænd - møder kampagnen til en pris af foreløbig seks millioner kroner kritik.

Det sker, fordi der blandt andet fokuseres på forskellige former for alternativ behandling, hvor eksperterne præsenteres som ”holistiske doktorer”, der taler om healing og hesteassisteret terapi. Den interesserede kan også læse, hvordan hjertet udsender kraft og energi i en mængde, der gør det muligt at kommunikere med andre hjerter.

Oveni er en video med den ene af de holistiske doktorer, tidligere praktiserende læge og nu alternativ behandler Marianne Kirkskov, begyndt at cirkulere på de sociale medier. For rullende kamera beder Marianne Kirkskov seerne om hjælp til at ”opløse corona-virus”: Rystende i sin stol mærker hun, hvordan virus ved fælles kraft suges ind i midten af Jorden, hvor det ødelægges. Seancen er ikke en del af Hjerteforeningens kampagne, men den får Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, til at spørge, hvordan foreningen kan retfærdiggøre samarbejdet med Marianne Kirkskov.

Og spørgsmålet slår netop hovedet på sømmet i denne sag.

For der er på ingen måde noget galt i at gøre de unge mennesker opmærksomme på hjertesagen. Og der er intet forkert i at fokusere på, at ikke kun kost, røg og motion har indflydelse på hjertets ve og vel, men at også gode relationer til mennesker og dyr, fornuftige arbejdsforhold, et meningsfyldt liv med plads til ro og fordybelse spiller ind på hjertesundheden.

Men balancen tipper negativt, når de brugte eksperter kan fanges i udtalelser og seancer uden lægefagligt belæg - ja, en omgang hokus-pokus. Så ryger kampagnens troværdighed, og det virker desværre som om, det er sket, i et for smart forsøg på at fange de unges opmærksomhed.

Så kampagnen bør indstilles og gentænkes, inden Hjerteforeningen mister medlemmer og dermed opbakning til den ellers så gode sag.