Hjørring slukker græsslåmaskinen: Farvel til den velfriserede have

Blomsterbedene i parken Christiansgave i Hjørring må fremover passe sig selv.

Kommunen vil spare en stilling væk i den tekniske afdeling, og dermed vil der ikke længere være en gartner til at luge, hakke og klippe parkens fire smukke, arkitekttegnede temahaver – samt udvalgte græsplæner og staudebede i Bindslev, Sindal og Tårs.

En ”katastrofe”, lyder det fra borgere i vandreforeningen Fodslaw, og den tidligere formand for teknisk udvalg, socialdemokraten Ole Ørnbøl, kalder beslutningen for ”uforståelig”.

Tværtimod. Beslutningen om at lade naturen – også den midt i byen – vokse mere vildt, er både logisk og nødvendig.

Forargelse over sløjfning af blomsterbede i kommunens parker. Foto: Martin Damgård

Millioner af fugle og insekter er forsvundet fra den danske natur, og adskillige arter – både dyre-, plante- og svampearter – er tæt på at uddø. Kun fem procent af samtlige naturtyper i Danmark er målt til at være i gunstig bevaringsstatus. Det er i dag nærmest en overraskelse at se en sommerfugl i sin have. Eller høre lærkesang over markerne. Bestanden af harer er halveret.

Vi oplever resultatet af årtiers trang til at frisere naturen, så den enten er produktionsoptimeret eller lever op til et kulturelt skønhedsideal med orden og symmetri som det mest eftertragtelsesværdige. Åer skulle rettes ud, vores parker ligne Versailles-slottets, haverne pyntes og forfines, så ikke et græsstrå stod forkert.

Hjørring har i de senere år vist vejen mod en natur i bedre balance. I projektet ”Naturkommunen blomstrer vildt” er det lykkedes at involvere over 400 borgere, landbrug og virksomheder, der tilsammen har udlagt cirka 900.000 kvadratmeter til fri og vild vækst. Det svarer til 200 fodboldbaner.

Gør det en forskel? Ja, i den grad. De vilde blomster tiltrækker et liv af insekter: Der er kommet fire gange flere sommerfugle i områderne, antallet af bier er fordoblet, og for svirrefluernes vedkommende ses en tidobling.

Med sådanne resultater er det oplagt, at naturkommunen gerne vil tage de næste skridt og nu også inddrager en park som Christiansgave. Jeg har forståelse for, at det irriterer mange borgere, for hvem de farvestrålende og velplejede temahaver er en lise midt i byen. Jeg har selv en rem af huden. Det vil være en voldsom forskønnelse af sandheden at kalde mig en havemand, men som søn af en mor, der arbejdede i et gartneri, og en far, som fik tics, når græsset ikke var klippet i mere end tre dage, mærker jeg også en smerte bag øjnene, når ukrudtet springer frem i bedene, og muldvarpe bygger vulkaner på græsplænen.

Nu bor jeg i et område af Aalborg, hvor det er besluttet at forbyde store haver og i stedet lade den naturlige eng omkranse boligerne. Det lever langt fra op til de klassiske skønhedsidealer, men skaber en bedre biodiversitet og en anderledes ro og harmoni, som også jeg må erkende er rart for øjnene.

Vi må som individer og samfund indstille os på at skulle bidrage og ændre vores definitioner på, hvad der skaber smukke omgivelser. Vi kan ikke blot være tilskuere og forvente, at Folketinget på egen hånd sikrer arternes overlevelse gennem for eksempel anlæggelse af naturnationalparker som i Tranum.

Skal vi redde naturen, må vi gøre noget radikalt – ikke bare ude på landet, men også i vores parker og private haver, lyder det fra Hjørring Kommune, som opfordrer endnu flere husejere, landmænd og virksomheder til at lægge mere jord ud til løssluppen vækst.

På den måde viser Hjørring vejen: Selv et lille bidrag – blot et enkelt bed i haven, der får lov til at blive et vildnis – bringer os i den rigtige retning.