Kender du ham? Chauffør efterlyser hjælpsom mand efter trafikuheld

En mand i en blå stationcar, muligvis en Volvo.

Beskrivelsen af den bilist, der lige nu efterlyses af det landdækkende kloakfirma Leif M. Jensen er ikke lang.

Til gengæld er den forbundet med stort håb for en af virksomhedens chauffører, der mandag eftermiddag endte i et færdselsuheld.

Midt i den travle eftermiddagstrafik eksploderede dækket på den fejemaskine, han kørte i, og som efterfølgende stødte ind i autoværnet mellem de fire vejbaner på motorvejen mellem rasteplads Limfjorden ved Dall og afkørsel 29 Svenstrup.

- I forbindelse med uheldet standsede en venlig mand straks op og hjalp vores chauffør. Det er denne mand, vi leder efter, skrev virksomheden på Facebook, dagen efter uheldet skete.

Men selvom opslaget siden er blevet delt over tusind gange, er manden stadig ikke fundet fredag eftermiddag.

- Det har ikke rigtig givet pote, fortæller regionschef ved kloakfirmaet Leif M. Jensen, Thomas W. Larsen.

Efterlysning fortsætter

Men det betyder ikke, at efterlysningen er afblæst. For det er vigtigt at finde ham, understreger regionschefen - både for chaufføren, der kørte fejemaskinen, og for firmaet.

- Vores chauffør vil meget gerne i kontakt med ham og takke ham. Det hjalp ham virkelig.

- Det betød meget for vores chauffør, og det betød også meget for os, siger Thomas W. Larsen.

- Det er prisværdigt

Efter uheldet måtte politiet afspærre flere spor, mens der blev ryddet op. Det gav øjeblikkeligt en lang kø med forlænget rejsetid på op til 60 minutter.

Heldigvis slap chaufføren med forskrækkelse og ingen skader, og han ønsker altså nu at takke den mand, der havde overskud til holde ind og hjælpe ham. Hvordan manden helt præcist har hjulpet chaufføren, ved regionchefen ved kloakfirmaet ikke, men det er heller ikke afgørende, pointerer han.

- Det er altid prisværdigt, når folk tager sig tid til at holde ind og spørge, om man er okay, siger Thomas W. Larsen.

For fejemaskinen er historien en helt anden.

- Fejebilen er i gang med at blive vurderet af en taksator, om den kan laves eller ej, siger Thomas W. Larsen.

Er det dig, der hjalp chaufføren i nød, eller kender du ham, kan du kontakte Leif M. Jensen kloak- og industriservice på mail drift@lmj.dk eller telefon 24942525.