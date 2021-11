Høj tilslutning til vaccination

NORDJYLLAND:90 procent af alle nordjyder over 12 år er i gang med at blive vaccineret eller har færdiggjort vaccination mod coronavirus.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Ifølge chefkonsulent i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, Anders Cinicola, vidner det om, at nordjyderne i høj grad følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Den høje tilslutning kan ifølge regionen skyldes et tæt samarbejde med de nordjyske kommuner, og så er en stor del af regionens borgere ældre mennesker, som er en gruppe af nordjyder, der i høj grad lader sig vaccinere.

Alligevel ser regionen gerne, at endnu flere siger ja til stikket.

- Vaccinerne er vores bedste våben mod coronavirus, og en høj tilslutning er vigtig for den kommende tid, siger Anders Cinicola.

Der er i øjeblikket stort pres på de faste vaccinationsscentre i Region Nordjylland. Det skyldes, at antallet af bookinger til vaccination er steget markant i den seneste tid, samtidig med at mange borgere har modtaget en invitation til revaccination.

Det betyder, at det i øjeblikket kun er muligt at blive vaccineret ved at bestille en tid i forvejen, og at man kan opleve omkring to ugers ventetid.

Regionen oplyser dog, at de i øjeblikket ansætter og oplærer mere personale, og at ventetiden derfor snart bliver kortere.

Regionen opfordrer borgere, der har fået en invitation til tredje stik, om at bestille en tid med det samme.

- Vi arbejder på højtryk for at sikre flere tider til booking. Mange nordjyder tager imod tredje stik, så man er sikret en god beskyttelse her i vinteren, siger Anders Cinicola.