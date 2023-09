Høje brag i Aalborg: Borgere undrer sig over festfyrværkeri på en onsdag

Krudt, kugler og musik. Borgere i Aalborg og omegn fik sig en forskrækkelse, da et festfyrværkeri onsdag aften kort efter kl. 22.30 brød løs på Musikkens Plads i det centrale Aalborg.

Onsdag aften var der gallamiddag i Musikkens Hus for deltagerne i "European Conference on power electronics and applications", som blandt andre Aalborg Universitet er medarrangør af. Middagen varede ifølge hjemmesiden fra 19.30 til 22.30 - altså sluttede den nøjagtig der, hvor fyrværkeriet gik i gang.

Et stort fyrværkeri-show er dog ikke nævnt i den del af programmet, man kan finde online, og hos Nordjyllands Politi kender man ikke til en tilladelse, oplyser vagtchef Morten Axelsen.

- Vi kender ikke til, at der skulle ligge en tilladelse. Eller hvis der gør, så ligger tilladelsen under en forkert dato, siger vagtchefen, som også har fået sit at se til med opkald fra undrende og bekymrede borgere.

På Facebook-gruppen "Det sker i Aalborg" skriver brugerne, at fyrværkeriet kunne høres så langt væk som i Vester Hassing, Gandrup og Vodskov.