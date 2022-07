Høje energipriser på opvarmning har ikke fået nordjyderne til at skrue ned for forbruget - og det er der en helt særlig grund til

NORDJYLLAND:Stigende priser inden for dagligvarer, olie og energi er efterhånden ved at være hverdag.

Og alene i juni var inflationen steget med 8,2 procent, hvor den i maj på lå 7,4 procent.

Langt de fleste nordjyder er også blevet mere opmærksomme på at slukke lamper og andre strømslugere i hjemmet for at spare penge, viser en ny Panel Nordjylland undersøgelse.

70 procent svarer ja til, at de tænker mere over de stigende energipriser og derfor skruer ned for lys og strøm.

Derimod svarer 73 procent, at de stigende energipriser på opvarmning af boligen ikke har fået dem til at ændre deres forbrugsmønster.

Men det er der en helt særlig grund til, som de fleste nordjyder faktisk kan glæde sig over, forklarer forbrugerøkonom ved Danske Bank Louise Aggerstrøm.

Få har grund til bekymring

Forklaringen ligger helt simpelt i, at kun få husstande i regionen varmer op med gas, som er den energikilde, der er steget allermest.

I Danmark er det kun 400.000 hustande, der har gas, hvor langt fleste opvarmer med fjernvarme. Og der er priserne ikke steget, påpeger Louise Aggerstrøm. Og Nordjylland er den region, hvor færrest har gasfyr. Kun 6,3 procent af husstandende har gasfyr, hvor det på landsplan er 14,8 procent.

- Men de kan sagtens blive påvirket af, at det er dyrere at fylde benzin på bilen, og at det er dyrere at putte varer i kurven. Jeg kan se på folks faktiske forbrug, at de er begyndt at skære ned, og mange siger selv, at de er blevet bedre til at slukke for lyset og tage kortere bade.

Historien om at det er blevet meget dyrere at tænde for det varme vand derhjemme, er derfor tilfældet, hvis man har gas-eller oliefyr.

- For nordjyder, hvis jeg over en bred kam skal spekulere i, hvad rammer dem hårdest, så er det sådan noget som elpriser og olie-og benzinprisen, fordi at folk i Nordjylland kører meget mere i bil end gennemsnittet.

- Noget, jeg synes er interessant, er, at ud over energi, så er dagligvarer virkelig et sted, hvor danskerne går til den, og at de "trader ned" og køber varer, der er billigere. Ting af lavere kvalitet, discount og så videre.

Det er, mener Louise Aggerstrøm, som konsekvens af, at folks reale indkomst er faldet 4-5 procent det seneste år.

Bekymrede nordjyder

Nordjyderne er generelt mere bekymrede for inflationens udvikling og for stigende energipriser, end landsgennemsnittet, fortæller Louise Aggerstrøm.

- Jeg kan sagtens forstå, at folk er bekymrede, for de er reelt set blevet fattigere på grund af de stigende priser. Den positive fortælling er, at vi kommer fra en periode, hvor folk har været gode til at spare op og ikke ligesom under finanskrisen, hvor folk virkelig levede over evne og brugte flere penge, end de havde. Og så er der meget lille risiko for at blive arbejdsløs lige nu. Det er sådan nogle ting, der gør, at jeg ikke er lige så nervøs som ved finanskrisen.

- Men folk med lavere indkomster, som der er mange af i Nordjylland, mærker det her og lever under pres.

Og en anden god nyhed er, for øjet der ser, at nogle priser falder nu. Eller i hvert fald stopper med at stige.

- Vi ser, at olieprisen er på vej ned, hvedeprisen, copperprisen og tømmerprisen. Det er desværre et udtryk for, at forventningerne til verdensøkonomien er forværret betydeligt. Olieprisen falder, fordi man ikke regner med, at der vil blive produceret lige så meget. Og det kan betyde stigende ledighed. Men hvis man ikke mister sit arbejde, så er det selvfølgelig et mindre problem.

Så kan vi også se frem til et fald i priserne i butikkerne?

I supermarkederne ser man nogle gange, at priser falder. Primært på rene landbrugsvarer. Men det er mere normalt, at de stabiliseres og gradvist indhenter indkomsten hos befolkningen stigningen, fortæller Louise Aggerstrøm.

- Og det vil nok være tilfældet for en del af dem, vurderer hun.