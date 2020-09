Højeste antal corona-smittede i Danmark nogensinde

DANMARK:Der er registreret yderligere 678 coronatilfælde i Danmark. Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut.

Det er det højeste daglige antal, der er målt, siden epidemien kom til landet i marts.

De to seneste dage er der registreret over 500 coronatilfælde i Danmark. Det er kun sket i alt tre gange i løbet af epidemien. Alle tre gange har været siden lørdag den 19. september.

Det er første gang, at der registreres over 600 coronatilfælde på én dag.

Det hører dog med til historien, at langt flere nu testes for sygdommen. Det kan betyde, at flere milde tilfælde fanges.

I alt 101 patienter er nu indlagt med covid-19 på landets hospitaler. Det er seks flere end torsdag.

Antallet af nye indlæggelser er dog på 21, men da der også er patienter, som er blevet udskrevet, er antallet af indlagte ikke steget så meget.

Det er første gang siden 3. juni, at der er flere end 100 personer indlagt med sygdommen i Danmark.

Blandt de indlagte er 25 på intensiv, hvoraf ni ligger i respirator. Torsdag lå 19 på intensiv. Fem af dem lå i respirator.

Yderligere to personer smittet med covid-19 er afgået ved døden. Det bringer det samlede dødstal i Danmark op på 647.

Siden den seneste opdatering er der foretaget 57.368 test for covid-19. Af dem er 24.782 lavet på personer, der ikke før er blevet testet for sygdommen.

/ritzau/