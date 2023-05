Højsæson for ulykker med grillen: Det skal du være opmærksom på

NORDJYLLAND:Bladene er sprunget ud, temperaturen er tocifret, og selvom flere og flere danskere bruger deres grill året rundt, så er det især nu højsæson for at finde den frem og lave mad over åben ild - med enten kul eller gas som energikilde.

Men det betyder også, at landets brandfolk og beredskabscentrer oplever, at grillulykker dukker op blandt arbejdsopgaverne.

- Vi kan tydeligt mærke, at det er nu, flertallet for alvor begynder at bruge grillen igen, siger Per Højriis Vedsted, der er beredskabschef hos Nordjyllands Beredskab.

Og når folk finder grillen - især dem med gas - frem efter en vinter, hvor den har stået i skuret eller i en garage, er det gode råd at være forsigtig og se den godt efter.

- Antallet af ulykker stiger i takt med temperaturen hen over sommeren. Men nogle ulykker kan undgås ved at være opmærksom og bruge lidt tid, inden man griller første gang, siger Per Højriis Vedsted, der dog tilføjer, at de alvorlige ulykker typisk sker om sommeren, hvor hele familien er samlet udendørs.

To årsager til store ulykker

Selvom ild fra en grill kan forårsage større brande, så er det ikke den form for ulykker, man behøver at fokusere mest på, når man griller, fortæller Per Højriis Vedsted, der konstaterer, at det er som om, folk godt er klar over, at de skal være forsigtige med ild.

Men der er to andre former for ulykker - der kan være livsfarlige - som fylder mest for beredskabet.

- Det værste er, når personer kommer alvorligt til skade på grund af ulykker, der let kunne være undgået, siger han.

Den ene ulykke er, når folk tager grillen med indendørs - eksempelvis hvis det begynder at regne, når de griller. Eller at folk stiller grillen i udestuen, hvis det er koldt at stå udenfor.

- Det burde være klart for alle, at man ikke tager en grill med indendørs. Men vi ser det stadig med jævne mellemrum, siger Per Højriis Vedsted.

- Grillen udvikler kulilte, der ikke kan ses eller lugtes, men det skaber fare for kulilteforgiftning, der er livsfarlig - og folk opdager ikke, at ilten i et lokale forsvinder, siger Per Højriis Vedsted.

Den anden form for ulykker er, når man vil have lidt mere gang i ilden og hælder brandfarlige væsker på.

- Vi ser hvert år ulykker med brandfarlige væsker, og det kan være meget alvorligt. Så en vigtig regel er at holde de grønne flasker med eksempelvis terpentin og rensebenzin samt flasken med optændingsvæske helt væk fra grillen, siger han.

De brandfarlige væsker udvikler dampe, der forårsager voldsomme antændelser, mindre eksplosioner i flaskerne eller voldsomme stikflammer.

- Det forgår ofte, når folk står i t-shirts, under et halvtag eller en parasol, og derfor kan det ende med alvorlige forbrændinger og brandsår, siger beredskabschefen.

I stedet opfordrer han til at bruge optændingsblokke og en grillstarter.