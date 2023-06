Vækket af stort brag - men hvad var det?

AALBORG:Der lød ganske grangiveligt et stort brag i Aalborg natten til onsdag. For braget har fået adskillige til tasterne - blandt andet i Facebook-gruppen "Vestbyens venner".

Nordjyllands Politi har ikke modtaget nogle anmeldelser om braget, oplyser vagtchefen, mens mange nu spekulerer i, om det kan være lyden fra et fly, som brød lydmuren - altså et overlydsbrag.

Overlydsbrag er den høje lyd, der kommer, når eksempelvis et jagerfly bevæger sig hurtigere gennem luften end lydens hastighed.

Hos Air Transport Wing i Aalborg oplyser major Morten Valentin Jensen, at flyvevåbnet i Aalborg ikke har fly, der kan flyve så hurtigt, at de bryder lydmuren.

Derfor fortsætter undersøgelsen af braget hos Forsvarskommandoen - hvor der heller ikke findes en forklaring.

- Vi har ikke haft noget ude at flyve, som kan generere et overlydsbrag, fortæller presserådgiver Christer Haven.

- Hvis det skulle komme fra andre nationer, som har fløjet langt udenfor dansk territorie og har genereret et overlydsbrag, så er vores erfaring, at det kommer fra havet, og så får vi nogen flere opkald end et enkelt. Så det tror vi ikke, at det er, forklarer han.

Det er således ikke et dansk fly over dansk luftrum, der er årsag til braget i nat over Aalborg.

- Derfor tror vi ikke, det er et overlydsbrag, siger Christer Haven.