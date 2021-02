Hold på ski og bobslæde: Vintervejr i horisonten

NORDJYLLAND:Vi kan meget vel blive ramt af vinter i de kommende uger, i hvert fald hvis det går, som DMI prædiker i prognosen for februar.

Specielt i uge seks, altså februars anden uge, er der mulighed for, at landet bliver dækket af hvidt drys. Årsagen er, at et højtryk med tilhørende kulde forventes at lægge sig over Nordskandinavien og Island, hvilket presser de varmere lavtryk fra Atlanterhavet syd om Danmark. Det giver sne fra øst, og det er altså specielt i dagene 8. til 14. februar, at DMI forventer det vejrbillede.

I den kommende uge, uge fem, regner DMI med, at lavtrykkene kommer ind over Danmark, og det giver regn og blæst over landet. Temperatuerne kommer dog stadig til at ligge i den kolde ende for årstiden også i begyndelsen af februar, hvilket vil sige fra et par graders frost til fire graders varme om dagen - med mulighed for, at det kan blive endnu koldere end det.

Nattemperaturerne i den første halvdel af februar forventer DMI at ligge fra fem graders frost til et par graders varme, men de kan falde helt ned til 10 graders frost på stille og klare nætter.

I anden halvdel af februar forventer DMI, at lavtrykkene bliver skubbet længere nordpå, og dermed passerer lige ind over Danmark. Det giver ustadigt vejr med nedbør i alle mulige former, regn, slud og sne - når man også smider en del blæst ind i ligningen, så er resultatet, at det kommer til at føles ganske koldt, når man bevæger sig udenfor.

Når det gælder slutningen af måneden er prognosen usikker, men pilen peger på lidt koldere og mere blæsende vejr end normalt. Her er det væsentligt at tilføje, at "normalt" i den sammenhæng er gennemsnittet for de seneste 20 år - og vintrene er blevet væsentligt varmere, end de var i den netop udgåede klimanormal 1961-1990.