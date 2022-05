Hollandsk bomtrawler afsløret i ulovligt fiskeri ud for Nordjylland

NORDJYLLAND:En hollandsk bomtrawler er blevet politianmeldt for det, Fiskeristyrelsen betegner som grove overtrædelser af fiskerilovgivningen. Det skulle angiveligt være sket i et område, der går fra Hirtshals i nord og gennem Jammerbugten til Hanstholm og videre sydpå langs den jyske vestkyst.

Det skriver Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse søndag.

Ifølge styrelsen er der tale om ulovligt fiskeri i det, der kaldes "Rødspættekassen". Formålet med dette område er at beskytte opvæksten af rødspætter.

- Derfor må de større fartøjer – heriblandt de store bomtrawlere – ikke drive fiskeri i Rødspættekassen, oplyser Fiskeristyrelsen.

Den hollandske bomtrawler, som nu er blevet politianmeldt, har ifølge styrelsen også brugt ulovlige redskaber og har manglet AIS-signal. Det er et system til automatisk identifikation af skibe. Endelig har der angiveligt været fejl i bomtrawlerens fiskerilogbog.

Overtrædelserne blev konstateret allerede i september sidste år. Men politianmeldelsen har ladet vente på sig, fordi der er tale om flere forskellige overtrædelser af fiskerireglerne, og at det har været nødvendigt at få sagen vurderes hos EU-Kommissionen og andre myndigheder, oplyser Fiskeristyrelsen.

Fiskeriminister Rasmus Prehn er rasende over den nye sag:

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at hollandske bomtrawlere sejler i dansk farvand og fisker ulovligt. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Fiskeristyrelsen efter længere tids hårdt arbejde igen har fået fat i endnu en hollandsk bomtrawler og politianmeldt vedkommende for grove overtrædelser af fiskerilovgivningen, siger Rasmus Prehn.

Sagen er overdraget til politiet med en indstilling om en bødestraf samt konfiskation på i alt 527.000 kroner.

- Sagen kan ende med en bøde på over en halv million kroner, og jeg kan forstå, at der allerede nu er flere sager på vej. Derfor er det afgørende, at vi nu fastholder presset og forsætter med den massive kontrol – til vands og i luften – for at få sat en endegyldig stopper for ulovlighederne, siger Rasmus Prehn.

Taget på fersk gerning

Det er Fiskeristyrelsens Regionale Kontrol Vest, der har politianmeldt hollænderne, som blevet taget på fersk gerning af fiskerikontrolskibet "Vestkysten".

- Vores fiskerikontrolskib overraskede et udenlandsk fiskefartøj, mens det var i færd med at fiske i et yngleområde i Nordsøen, hvor store fartøjer over 12 meter ikke må fiske. Ombord på fartøjet kunne vi konstatere, at der blev fisket med ulovlige redskaber, som var konstrueret på en sådan måde, at der ikke sker en korrekt selektering af små fisk, når bomtrawlet trækkes hen over havbunden, fortæller overstyrmand på "Vestkysten" Mads Grundvad Nielsen.

Det var også ved denne kontrol, at det blev konstateret, at det lovpligtige AIS-udstyr ikke blev brugt.

- Et slukket AIS-signal betyder, at fartøjet bogstaveligt talt går under AIS-radaren, og hermed udsætter både sig selv og andre for fare i forhold til risikoen for kollision. Ved en efterfølgende kontrol af fartøjets logbogsregistreringer på den pågældende fangstrejse og dertil hørende afregninger af fangsten, kunne der konstateres adskillige fejlskøn, som var større end de 10 procent, der er tilladt, fortæller Mads Grundvad Nielsen.

