Homoseksuelle i Aalborg til kamp for at få lov til at være den, man er

Hun var 17 år, og hun var netop sprunget ud som lesbisk overfor sine forældre. Det tog forældrene ikke pænt. Hun blev smidt ud af barndomshjemmet, og stod nu uden tag over hovedet.

Forældrene var mildest talt ikke tilfredse, og ville finde en syndebuk for det de opfattede som pigens seksuelle afvigelse. De troppede op foran PAN Club i Danmarksgade, som dengang var et værtshus og diskotek med homoseksuelle mænd og kvinder som primær målgruppe. Forældrene mente, at det var Christina Zennaro - der på det tidspunkt var aktiv i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes lokalafdeling i Aalborg - som havde forført hende og bragt hende i vildrede.

- De truede endda med at retsforfølge mig! De troede vist, at datteren var lokket med ind i lesbiske orgier eller hvad ved jeg, fortalte Christina Zennaro, da hun blev interviewet til Vendsyssel Tidende i 1990.

Det blev ikke til nogen retssag, men pigen havde stadig brug for et sted at bo. Christina Zennaro trådte til, og lod den udsmidte pige bo i sin lejlighed et års tid.

En stor kamp