Hospital indfører besøgsforbud som følge af corona-udbrud i Vendsyssel

HJØRRING:Som følge af coronavirus-smitten i Hjørring Kommune, har Regionshospital Nordjylland i Hjørring valgt at lukke for besøgende og ledsagere på sygehuset i Hjørring.

- Det har vi valgt, fordi vi bakker op om det forsigtighedsprincip, der er i byen og hele lokalområdet efter de seneste dage. Det er meget beklageligt i forhold til de patienter, der havde set frem til at have pårørende på besøg eller ledsagere med til deres aftaler på hospitalet, men desværre nødvendigt, siger Henrik Larsen, der er hospitalsdirektør på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

- Hospitalet ligger midt i byen, og er et central mødested, og det er afgørende at få stoppet smittekæderne samt minimere smitterisikoen for patienter og personale, siger han.

Undtagelser fra besøgsforbud Ledsagere og pårørende bedes blive væk fra Regionshospital Nordjylland, Hjørring medmindre: - din pårørende er kritisk syg eller døende - din pårørende er et barn - du er ledsager til en fødsel - din pårørende er en voksen, der pga. en kognitiv funktionsnedsættelse har et særligt behov. Kilde: Region Nordjylland VIS MERE

Det generelle besøgsforbud på alle landets hospitaler og sygehuse blev ellers lempet torsdag 11. juni, hvor det blev muligt for patienter at have 1-2 ledsagere/pårørende med.

Få indlagte - pres på test

Henrik Larsen afviser, at forbuddet kommer som følge af, at der er smitte på sygehuset.

- Vi har meget få smittet på hospitalet - uden jeg vil sætte præcist tal på - og de der er indlagt, har været det, før dette udbrud, siger han.

Men hospitalet oplever dog et øget pres på grund af udbruddet af corona.

- Vi oplever et massivt tryk på at testfaciliteterne. Der er ekstra bemanding og både i går og i dag har der været kø, og her tirsdag har vi foretaget én test i minuttet, siger Henrik Larsen.

Hvor lang tid der er nødvendigt med et besøgsforbud kan Henrik Larsen ikke svare på.

- Det er en resolut beslutning, som hospitalsledelsen har foretaget. De kommende dage vil vi så se, hvordan situationen udvikler sig.

Besøgsforbuddet gælder kun Regionshospital Nordjylland matrikel i Hjørring. På hospitalets øvrige i matrikler i Frederikshavn, Brønderslev og Skagen samt Aalborg Universitetshospitals matrikler gælder de lempede regler med 1-2 besøgende/ledsagere.