Hospitalet i Farsø genåbner med kurs mod mere normal drift

FARSØ:Coronavirus er nu så meget under kontrol at Aalborg Universitetshospital har besluttet, man langt hen ad vejen normaliserer driften på hospitalet i Farsø. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Der bliver dog ikke tale om fuld drift som før epidemien, der betød et 108 sengepladser i Farsø blev omlagt til pandemihospital med kort varsel.

Mere luft mellem undersøgelser

I Farsø er Diagnostisk Center genåbnet for patienter, der undersøges for uklare symptomer. Det samme er Medicinsk Dagafsnit, der blandt andet behandler patienter med blodprop. Diabetes-ambulatorium følger senere i denne uge.

Den øvrige aktivitet i medicinsk dagafsnit vil stille og roligt blive genetableret - gigtlidelser og lungesygdomme trækker dog lidt længere ud.

For at mindske risiko for coronasmitte samles færre patienter i venteværelser ved at der er længere tid mellem undersøgelser. Desuden skabes der mere plads i venteværelserne.

Fire ud af seks operationslejer er genåbnet

Mandag 11. maj forventes også det palliative afsnit at være tilbage i Farsø. Afsnittet for lindrende behandling flyttede 16. marts til Hobro. Afdelingen har 6 senge og vender tilbage i de rammer, som afsnittet hidtil har ligget i.

Ortopædkirurgien, som fylder en stor del af aktiviteten på hospitalet i Farsø, har været i gang i nogle uger, og der er genåbnet fire af seks operationslejer. Afdelingen er gået i gang med ambulant aktivitet, der dækker alle de underspecialer, som ortopædkirurgien i Farsø varetog før coronakrisen - knæ, hofte, hånd og skulder.

Skulderoperationer, der skal laves indenfor en uge, har i en periode været udført på hospitalet i Thisted, men er nu også tilbage i Farsø. Når det gælder håndoperationer, der skal udføres inden for en uge, varetages de fortsat primært i Hjørring. Efter planen sker der en delvis tilbageflytning af håndoperationerne fra uge 20.

Flere patienter får tilbud om undersøgelse og behandling

Ortopædkirurgien har aktivitet på alle hverdage, og skadestuen har i hele perioden været i drift.

- Samtidig med vi skal sikre den nødvendige kapacitet til at behandle patienter med Covid-19, er det vigtigt, vi får øget muligheden for at tilbyde patienter med andre lidelser den undersøgelse og behandling, de har brug for. Øget aktivitet i Farsø og tilbageflytning af funktioner til hospitalet er en vigtig brik i, at vi kan løfte den opgave, siger hospitalsdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital.

Selvom der ikke længere er Covid-19 patienter i Farsø, indgår hospitalet fortsat i Region Nordjyllands Covid-19 beredskab. Hvis behovet opstår, kan der igen oprettes sengepladser til coronasmittede.