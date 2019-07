Hotte flypriser: Aalborg-Mallorca til under 300 kr.

NORDJYLLAND: Er den danske sommervarme slet ikke nok for dig, og har du endnu ikke købt ferierejsen sydpå, er der godt nyt: Lige nu er det muligt at købe flybilletter til priser så lave, at du næsten skal bruge lup for at se tallene.

Spies havde tirsdag eftermiddag flybilletter fra Aalborg til Mallorca - tur-retur - til kun 299 kr. pr. person. Med afrejse tirsdag 30. juli og hjemrejse to uger senere. Men der var kun få af de billetter tilbage.

Glohede Mallorca

Er du blandt de hurtige, kan du glæde dig til temperaturer på 34-35 grader, ifølge vejrudsigten for Mallorca.

Lidt "køligere" er der på Cypern, omkring de 30 graders varme, men er det nok til dig, var det tirsdag eftermiddag muligt at købe en flybillet fra Aalborg til netop Cypern tur-retur til kun 299 kr. pr. person. Med afrejse mandag 29. juli og hjemrejse to uger efter. Også hos Spies, som dog kun havde få flybilletter til den pris.

Spanien til 199 kr.

Nordjyder er ikke de eneste, der nærmest får smidt billige flybilletter i nakken lige nu. Et pristjek på rejsesøgsiden travlemarket.dk tirsdag viste, at det var muligt at købe en flybillet fra København til Almeria i Spanien tur-retur til kun 199 kr.

Du kan selvfølgelig også vælge at blive hjemme og nyde det danske sommervejr - med udsigt til sol og op mod 30 graders varme de nærmeste dage.

Pristjek på rejsesøgesiden travlelmarket.dk tirsdag - flybilletter helt ned til 199 kr.