Hov, hvad blev der af pessimismen? Der er forår og vokseværk i Aalborg

En stolt borgmester Thomas Kastrup-Larsen kunne op til weekenden meddele, at virksomhederne i Aalborg Kommune havde højere beskæftigelse i sidste kvartal af 2020, end de havde før corona.

Ja, jeg måtte også lige læse den nyhed to gange, men den er god nok. Erhvervslivet har indhentet alle de tabte jobs, som pandemien førte med sig i 2020 – og endda lidt til. Det er en forbløffende præstation. Med forbehold for de vanskeligheder, som nedlukningen i første kvartal i år har givet og stadig giver virksomhederne, er der grund til at lette på hatten for alle dem, der trods krise har bidraget til væksten.

Det er i det hele taget en bemærkelsesværdig udvikling, som regionens metropol lige nu gennemgår. Ud over hovedstaden og Aarhus er Aalborg den by i Danmark, der skaber flest nye virksomheder – og rigtigt mange af dem. Trods corona så 884 nye virksomheder dagens lys i Aalborg i 2020, viser en opgørelse fra Vækstfonden. Tænk, at vi har så mange modige og driftige iværksættere, der i en krisetid tør satse alt for at skabe nye produkter og arbejdspladser.

Nye bydele som Stigsborg i Nørresundby skyder op med stor hast, og havneområdet lige ovre på den anden side af Limfjorden forvandles dag for dag til et moderne nabolag for borgere, virksomheder, butikker og restauranter. Det er i øvrigt også her, at vi – Det Nordjyske Mediehus – flytter til i 2023.

Supersygehuset tager form. Det frigør et stort område i det indre Aalborg til spændende nye anlægsprojekter. Hvis Folketingets partier finder sammen og bringer lidt snusfornuft ind i de kommende infrastruktur-forhandlinger, får vi efter årtiers diskussioner endelig en 3. Limfjordsforbindelse, der kan afhjælpe de trafikale problemer, som ikke bare Aalborg, men det meste af Nordjylland er nødt til at få løst. Og mens kunsten og kulturen gør klar til at flytte ind på den gamle spritfabrik, er Østerå ved at åbne sig som en naturperle.

Det er kort sagt svært at bevare pessimismen, og det er da også ved at gå op for resten af landet. Ingen by i Danmark – end ikke København – voksede i befolkningstal lige så hurtigt, som Aalborg gjorde i 2020. Det kan også siges på en anden måde: Ingen by er mere populær lige nu.

Men når en by vokser så hurtigt, følger der vokseværk med. Det kan ikke undgås. Spørg borgerne i Danmarksgade, om de hylder trafikomlægningerne, når den heftige trafik af bybusser giver sætningsskader i deres ejendomme. Spørg bilisterne, om de nyder at fare vild i de mange afspærringer og ensrettede omkørsler, der synes at formere sig som en superspreder. Og spørg borgmestrene i nabokommunerne, der må skele misundeligt til, at Aalborg virker som en magnet på især deres unge.

Forleden nat vaklede en såret mand igennem Aalborg efter at være ramt af pistolskud. Han dejsede omkuld midt i byen. Det er mildest talt ikke hverdagskost, men det er også bagsiden af en storby. Aalborg er næppe ved at blive et nyt Sicilien, men der vil være kriminelle miljøer, der ser muligheder i væksten.

Udviklingen stiller krav til kommune, skoler, politi og andre myndigheder. Den forlanger af os borgere, at vi skal væbne os med tålmodighed over for de benspænd, som afspærringer, opgravede fortove og larm giver os i dagligdagen.

Udviklingen stiller også et krav til Nordjyllands største og samlende mediehus. Samtidig med, at vi skal følge og informere om alle gevinsterne for Aalborg, må vi beskrive omkostningerne for borgerne og for de øvrige egne af Nordjylland.

Den opgave tager vi på os. Det gør vi ved at etablere en selvstændig redaktion, der skal følge udviklingen i Aalborg endnu tættere og beskrive både gevinster og udfordringer for en by og en region, der gennemlever en så hastig udvikling, som vi gør nu. Den nye redaktion begynder arbejdet lige efter påske.

Vi deler glæden over, at det går Aalborg godt, og vi er overbeviste om, at når det går Aalborg godt, er vi så tæt forbundne på tværs af regionen, at det også vil gå andre kommuner godt. Men journalistikken i NORDJYSKE vil være kritisk, og vi vil lægge op til debat. Det vil være vores bidrag til at styrke de nordjyske fællesskaber og finde konstruktive løsninger på alle de spændende udfordringer, der venter.