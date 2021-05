Hov! Hvor blev foråret lige af?

NORDJYLLAND:Plask!

Søndag startede som en våd omgang i Nordjylland med skyer og regnbyger, og det bliver ikke meget bedre, fremgår det af vejrudsigten fra DMI.

Ifølge DMI's vejrmelding fra tidlig søndag morgen kan landsdelen forvente skyet vejr med regn, regnbyger og kølige temperaturer på 10-13 grader.

I løbet af søndag formiddag blæser det op, og søndag aften kan der fortsat komme enkelte byger. Natten til mandag kan temperaturen snige sig ned på køleskabskolde fem grader.

Skyer ☁️, blæst 🌬️og regn🌧️ er hvad de fleste ser, når de her til morgen kigger ud ad vinduet. I løbet af dagen får flere besøg af solen🌤️, når en opklaring med lidt eller nogen sol langsomt breder sig fra sydvest. Se mere på https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/V4tI2YI4Rn — DMI (@dmidk) May 23, 2021

Årsagen til møgvejret befinder sig over Nordjylland:

"Vejret lige nu skyldes et lavtryk over Nordjylland. Lavtrykket bevæger sig mod østnordøst, og først når det er trukket mod Sverige, vil vi begynde at opleve opklaring med nogen sol og tørvejr over landet... Nordjylland bliver det sidste område af landet, der får glæde af opklaringen, den når først frem søndag aften", skriver vagthavende meteorolog Mette Wagner fra DMI .

Trods lidt opklaring kan vi desværre forvente mere møgvejr mandag:

"Det fortsætter ikke med sol og tørvejr til hele landet 2. pinsedag, da endnu et lavtryk med skyer og regn nærmer sig fra vest. Regnvejret vil nok allerede nå Jylland om formiddagen", skriver meteorologen.